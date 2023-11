Afrique: BRVM - Africa Global Logistics réalise la plus forte hausse de cours avec 7,38% ce lundi 20 novembre 2023

A l'issue de la séance de cotation de ce lundi 20 novembre 2023, le titre Africa Global Logistics (ex Bolloré) Cote d'Ivoire a réalisé la plus forte hausse de cours du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec 7,38%.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 1 490 FCFA le vendredi 17 novembre 2023 à 1 600 FCFA ce 20 novembre 2023, soit une augmentation de 10 FCFA. Le cours de Africa Global Logistics (AGL) Côte d'Ivoire se rapproche ainsi de son niveau du lundi 13 novembre où il cotait à 1 655 FCFA.

Au 30 septembre 2023, AGL Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net de 18 milliards de FCFA contre 10 milliards de FCFA au 30 septembre 2022, soit une forte augmentation de 83%. Selon la direction de l'entreprise, le résultat est porté principalement par une bonne maitrise des charges et une hausse des produits financiers reçus.

AGL Côte d'Ivoire occupé la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 5,88% à 720 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 6 300 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,07% à 1 150 FCFA) et Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 3,85% à 675 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 1 850 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 7,38% à 7 215 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 5,45% à 6 500 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 4,35% à 2 200 FCFA) et SOGC Côte d'Ivoire (moins 3,89% à 2 595 FCFA).

%

Au niveau des activités du marché, la valeur des transactions s'établit à 275,373 millions de FCFA contre 1,433 milliard de FCFA le 17 novembre 2023. Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions enregistré une baisse de 18,139 milliards, à 7768,834 milliard de FCFA contre 7 786,973 milliards de FCFA le vendredi 17 novembre 2023.

Il en est de même de celle du marché obligataire qui s'est rabaissé de 25,488 milliards, passant de 10 345,657 milliards de FCFA la veille à 10 320,169 milliards de FCFA ce 20 novembre 2023.

Tous les trois indices sont en zone rouge. L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a ainsi baissé de 0,23% à 208,83 points contre 209,31 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi cédé 0,23% à 105,17 points contre 105,41 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) se retrouve avec une forte baisse de 0,92% à 98,96 points contre 99,88 points la veille.