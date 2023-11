Sénégal: Des kits scolaires et alimentaires offerts à des centres de prise en charge des enfants vivant avec un handicap

Dakar — La directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants (DPDPE), Diégui Diop, a remis, lundi, des kits scolaires et alimentaires à trois centres de prise en charge des enfants vivant avec un handicap, a constaté l'APS.

Ce don, composé de fournitures scolaires, de kits alimentaires, de couches et d'autres produits, leur a été symboliquement remis, à l'occasion du 34ème anniversaire de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CDE). La célébration de cette journée est axée sur le thème : "Les politiques d'inclusion sociale des enfants handicapés : enjeux et perspectives".

Ces trois centres de prise en charge des enfants vivant avec un handicap s'activent non seulement dans leur autonomisation, mais aussi dans leur socialisation. Parmi eux, le centre "Estel de Ouakam" qui accompagne des enfants, des adolescents et jeunes adultes en situation de handicap intellectuel.

Le centre verbo-tonal accueille, lui, une centaine de pensionnaires, dont il oeuvre à l'inclusion scolaire.

Pour sa part, le centre Talibou Dabo, créé en 1981, a pour vocation d'assurer la prise en charge globale des enfants handicapés moteurs et des personnes en situation de handicap physique, à travers notamment leur rééducation.

"Nous avions envie, à l'occasion de cette journée, de sortir et de toucher réellement la cible que sont nos enfants, en braquant des projecteurs sur eux, afin de montrer à la société que nous devons les prendre en charge", a expliqué Diégui Diop.

L'idée, précise-t-elle, était de sortir pour toucher les cibles réelles en vue de faire un plaidoyer en faveur de ces enfants. "(...) c'est notre mission régalienne et notre devoir d'accompagner les enfants en situation de handicap, car ce sont eux notre avenir", a-t-elle rappelé.

Elle s'est engagée à dresser un rapport de tous les plaidoyers faits en faveur de ces enfants, en vue d'apporter plus de soutien et d'aide aux centres d'accueil. "On a besoin de faire une fonte de toutes les synergies pour pouvoir avoir des résultats idoines dans cette démarche", a-t-elle expliqué.

Le directeur exécutif et éducatif du centre Estel de Ouakam, Oumar Souleymane Thiaw, déclare qu'un soutien du gouvernement sénégalais serait un plus, pour permettre à ce centre de continuer à offrir aux élèves, "une scolarité et une formation de qualité".

"Pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin du soutien et de l'aide de partenaires divers qui répondent favorablement à nos demandes de projets que nous mettons en place chaque année pour les jeunes", a-t-il notamment fait valoir.

Il a indiqué que les perspectives du centre portent non seulement sur l'amélioration des conditions d'enseignement et l'augmentation du nombre d'éducateurs, mais aussi la fin de l'isolement des jeunes en situation de handicap intellectuel.

"Notre combat est de faire en sorte que l'éducation des enfants soit inclusive partout au Sénégal", a quant à lui indiqué le directeur pédagogique du centre verbo-tonal, Thierno Baldé. Il a appelé à travailler en synergie pour rendre cette inclusion possible et mieux impacter les enfants malentendants.

"Nous avons besoin d'appuis pour la formation professionnelle des enfants, l'intégration de certains dans des écoles classiques, etc.", a-t-il plaidé.

Le directeur de l'école élémentaire du centre Talibou Dabo, Mamadou Thior, a lui aussi plaidé pour plus de moyens dans la prise en charge des enfants à mobilité réduite. "Nous avons des besoins prioritaires, notamment des kits sanitaires pour les nécessiteux, un soutien alimentaire et en matériel didactique adapté, etc.", a-t-il conclu.