Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Candidate à la présidentielle, Marie-Josée Ifoku vise combattre la corruption, le népotisme et les abus de pouvoir

Candidate à la présidentielle de décembre 2023, Marie-Josée Ifoku s'est engagée, lundi 20 novembre, à mettre fin à la corruption, au népotisme et aux abus de pouvoir en RDC.

Elle a exprimé son engagement lors de la présentation de son programme devant les journalistes, à Kinshasa.

« Ma vision met l'accent sur les idées de transparence, de responsabilité, de participation citoyenne et de justice sociale. Elle cherche à remettre en question les pratiques politiques traditionnelles, telles que la corruption, le népotisme et les abus de pouvoir, en faveur d'une gouvernance plus éthique et équitable », a-t-elle souligné.

La présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, (AENC) a prôné la renaissance d'une République avec des réformes institutionnelles, des changements dans le système électoral et l'établissement de mécanismes de contrôle et de surveillance pour garantir l'intégrité du gouvernement et prévenir les abus.

Marie-Josée Ifoku se propose également de promouvoir l'autonomie des pouvoirs, tels que l'indépendance du pouvoir judiciaire et la séparation des pouvoirs, pour éviter les concentrations excessives de pouvoir au pays.

Pour elle, la vision de la rupture du système de prédation par la Renaissance d'une République aspire à un renouveau politique et à une transformation profonde de la gouvernance, mettant l'accent sur la justice, l'équité et la participation citoyenne.

« Il est impérieux de passer à un autre système de valeurs et de gouvernance, afin d'atteindre la renaissance de la RDC. Ce qui exige de savoir s'arrêter pour réfléchir, créer une cohésion nationale, fondre nos egos dans l'intérêt supérieur de la nation, agir ensemble, conjuguer nos efforts et se préparer à poser les jalons d'un nouveau Congo, car notre salut ne viendra que de nous-mêmes », a poursuivi Marie-Josée Ifoku.