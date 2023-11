Madagascar: La saison de croisière s'annonce prometteuse pour la Grande île

Plusieurs bateaux de croisière sont prévus faire escale dans les ports de Madagascar jusqu'à la fin de l'année.

L'accostage du luxueux paquebot SH Diana au port de Mahajanga depuis le début de ce mois-ci a marqué le début de la saison de croisière dans la cité des Fleurs.

Ce navire de croisière a transporté 112 passagers à son bord.

Parmi eux, 86 croisiéristes ont débarqué à terre pour faire des circuits touristiques.

Certains d'entre eux ont effectué le tour de la ville tandis que d'autres ont préféré visiter le lac sacré qui fait la renommée de la région Boeny.

D'autres passagers du navire de croisière SH Diana sont même parvenus à faire un trajet vers Katsepy.

Mais il y a également des touristes croisiéristes qui ont choisi de découvrir le cirque rouge, un autre site phare de la région.

« Ces passagers internationaux sont notamment des ressortissants allemands, britanniques, américains et français. Le tourisme de croisière commence à se développer à Mahajanga si auparavant c'était les autres grandes villes touristiques qui accueillaient des paquebots. Les acteurs locaux commencent à en tirer les retombées économiques positives pour ne citer que les guides, les agences de voyage, les restaurateurs et les transporteurs. Les artisans ont également pu commercialiser leurs produits en guise de souvenirs de Madagascar », a expliqué Eric Razafimaitratra, président du Conseil d'administration de l'Office Régional du Tourisme de Boeny, qui plus est, le représentant du Tourisme Sans Frontière dans le pays.

Visite du marché artisanal

Rien que pour la région Boeny, six autres bateaux de croisière sont prévus accoster au port de Mahajanga d'ici à la fin de l'année.

À titre d'illustration, le navire de croisière Le Champlain touchera au port le 24 novembre 2023 et un autre paquebot de luxe portant l'enseigne de

Ponant Cruises sera attendu quatre jours plus tard.

« Nous souhaitons que ces passagers puissent séjourner rien que pour une nuitée dans la cité des Fleurs afin que les hôteliers puissent également en tirer profit », a-t-il enchaîné.

Et parlant de la région Anôsy, le paquebot Vasco Da Gama transportant à son bord 510 passagers constitue le premier navire de croisière débarquant au port d'Ehoala.

« Comparé à la dernière saison des croisières, le nombre de touristes choisissant de débarquer à quai a considérablement augmenté. En effet, près de 500 passagers y compris les membres de l'équipage du paquebot sont descendus pour découvrir la ville de Taolagnaro. Certains ont tout de suite visité le marché artisanal mis en place par la région Anôsy dans l'enceinte du port d'Ehoala. Les touristes croisiéristes ont raffolé notamment des arts sculptés et des sacs en raphia. Un comité d'organisation a d'ailleurs été instauré afin de faciliter le séjour de ces voyageurs dans la région, et ce, en un si temps record. Ils s'intéressent notamment à la découverte de la réserve de Nahampoana qui abrite six espèces de lémuriens faisant la renommée de la Grande île tels que les Sifaka et les Makis », a expliqué Tiavina Randriamifidy, directeur exécutif de l'Office Régional du Tourisme d'Anosy.

Plus de 10 000 touristes enregistrés

Et lui d'ajouter que d'autres touristes ont fait le tour de la ville pour découvrir les plages, le musée et le marché à ciel ouvert d'Antanambao où les marchands vendent notamment des poissons et des huîtres.

« Ces passagers à bord du paquebot Vasco Da Gama sont en majorité d'origine allemande et sud africaine. Par ailleurs, un autre bateau de croisière sera attendu à la fin de cette année au port d'Ehoala », selon ses dires.

En tout, la saison des croisières s'annonce prometteuse pour cette période 2023-2024, selon les acteurs touristiques.

Les actions menées par toutes les parties prenantes dans le cadre de la promotion de la destination Madagascar à travers la participation aux salons internationaux avec le ministère du Tourisme ainsi que les échos des éductours organisés au profit des Tours opérateurs émetteurs, ont eu des retombées positives, a-t-on évoqué.

Lors de la saison précédente, le ministère de tutelle a enregistré plus de 10 000 touristes croisiéristes qui ont débarqué à Madagascar.

Force est ainsi de reconnaître que le développement du tourisme de croisière permettra de faire vivre les acteurs locaux oeuvrant dans le secteur du tourisme pour ne citer que les loueurs de voiture, les guides touristiques et les artisans, et ce, tout en contribuant au développement de l'économie locale.