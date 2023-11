Burkina Faso: Mois de solidarité - La Ministre Nandy Somé appelle les Burkinabè à faire parler leurs coeurs

La ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé, a visité, le lundi 20 novembre 2023 à Ouagadougou, les Editions Sidwaya. A l'occasion, elle a encouragé les travailleurs de la « Maison commune », avant d'appeler les Burkinabè à faire parler leurs coeurs dans le cadre de la 16e édition du Mois de solidarité.

Pour témoigner sa gratitude aux Editions Sidwaya pour l'accompagnement dont bénéficie son département dans la gestion de la crise humanitaire que vit le Burkina Faso, la ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé, était dans les locaux du « Journal de tous les Burkinabè », dans l'après-midi du lundi 20 novembre 2023 à Ouagadougou. Accueillie par la Directrice générale (DG) des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, la ministre en charge de la solidarité a constaté de visu, les conditions de travail du personnel.

De la salle des archives à l'imprimerie, en passant par les rédactions de Sidwaya Sport, Sidwaya Internet et Sidwaya quotidien, de la salle de correction à la salle de montage, la première responsable du ministère en charge de la solidarité a traduit ses encouragements aux hommes et femmes qui travaillent jour et nuit dans cette institution pour donner l'information à la population burkinabè.

%

Ainsi, elle a saisi l'occasion pour féliciter la directrice générale et l'ensemble du personnel pour leur accompagnement des activités de son département. « C'est avec une grande impression que j'ai rencontré ce personnel dévoué qui travaille jusqu'au petit matin par moments pour pouvoir donner l'information en temps réel aux Burkinabè », a-t-elle laissé entendre. La ministre a aussi salué le dynamisme de la collaboration entre son ministère et Sidwaya, avant de demander un accompagnement plus accru pour la réussite du Mois de solidarité en cours du 11 novembre au 11 décembre 2023.

200 millions F CFA à mobiliser

Déjà, elle a remercié ceux qui ont consenti des efforts en souscrivant au Mois de solidarité. « Je voudrais que cette collaboration puisse se poursuivre et se renforcer afin que vous invitez l'ensemble des Burkinabè et les partenaires pour qu'ils continuent d'apporter leur soutien et manifester cette solidarité, l'entraide à l'endroit de tous les frères et soeurs qui sont dans le besoin dont nous avons l'obligation d'apporter l'assistance », a-t-elle expliqué.

Durant ce Mois de solidarité, a poursuivi Nandy Somé, le ministère espère mobiliser 200 millions F CFA. « L'argent que nous allons mobiliser va nous permettre d'acquérir tout ce qui est nécessaire en termes de besoins pour ces personnes en situation de détresse afin de les accompagner en temps réel », a-t-elle ajouté.

En outre, elle a informé que dans le Plan d'action pour la stabilisation et le développement, deux axes majeurs sont confiés à son ministère, notamment la réponse à la crise humanitaire et la réconciliation nationale. « Quand on parle d'assistance humanitaire, on dit d'apporter tout ce dont une personne vulnérable, une personne en détresse a besoin », a-t-elle fait savoir.

D'après Nandy Somé, partir de la réconciliation nationale pour aboutir à la cohésion, nécessite également de mener des actions concrètes, des actions de sensibilisation avec les personnes- ressources et d'organiser des cadres de concertation. Pour cela, a-t-elle soutenu, il faut des ressources financières. Elle a donc appelé les Burkinabè à faire parler leurs cœurs en vue de soulager un tant soit peu les personnes qui ont besoin d'assistance.