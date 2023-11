Algérie: Elaborer des cahiers de charges pour garantir la sélection des entreprises performantes

TISSEMSILT — Le ministre des Travaux Publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh a souligné, lundi à Tissemsilt, la nécessité d'élaborer minutieusement des cahiers des charges, permettant la sélection d'entreprises performantes et capables de réaliser les projets dans les délais requis et les normes de qualité établies.

Le ministre, qui a suivi un exposé sur le projet de dédoublement de la route reliant la wilaya de Tissemsilt à l'autoroute nord-sud, qu'il a supervisé dans le cadre de sa visite dans la wilaya, a indiqué qu'"il est nécessaire d'élaborer des cahiers des charges avec les compétences et les connaissances nécessaires pour assurer la sélection d'entreprises capables de réaliser les projets dans les délais impartis et avec les spécifications techniques nécessaires pour éviter d'enregistrer l'inefficacité des offres".

Il a souligné que les délais de réalisation du dédoublement de la route reliant la wilaya de Tissemsilt à l'autoroute Nord-sud sont "exagérés", malgré le fait qu'un cahier des charges a été élaboré pour sélectionner les entreprises nationales de réalisation les plus solides et fixé un délai de 18 mois, même si le projet peut être mis en oeuvre "dans un délai d'un an au plus", instruisant de revoir ces délais, tout en respectant les spécificités techniques requises.

Le ministre a instruit les directeurs des entreprises chargées de mettre en oeuvre ce projet de renforcer les chantiers pour assurer le travail selon un système de trois équipes, ou au moins deux équipes, compte tenu de l'importance de tous les projets que la wilaya de Tissemsilt a bénéficié, au cours de l'année écoulée, au titre du programme complémentaire approuvé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au profit de la wilaya, de plus de 47 milliards DA pour le secteur des travaux publics.

Ces projets devront créer une dynamique de développement et économique au niveau de plusieurs communes éloignées de cette wilaya et des wilayas limitrophes, à l'instar de Médéa et Djelfa, faciliter le trafic et créer des postes d'emploi considérables lors du déroulement des travaux.

Par ailleurs, M. Rakhroukh a inspecté d'autres projets, à l'instar du dédoublement de la RN 14 dans son tronçon reliant les wilayas de Tissemsilt et Tiaret sur une distance de 8 km, sachant que le taux d'avancement des travaux a atteint 32 pc et sera prêt fin juin 2024.

Il s'est enquis également des projets de modernisation des tronçons de chemins de wilaya d'un montant de 523,6 millions DA, qui seront livrés à la fin de l'année en cours.