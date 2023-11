Algérie: Anniversaire du décès de Badji Mokhtar - Appel à renforcer les liens avec la patrie

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga a appelé, lundi, les enfants de l'Algérie à faire preuve de vigilance et à renforcer leurs liens avec la patrie pour pouvoir préserver le legs des vaillants chouhada.

Dans une allocution lue en son nom par le Directeur du patrimoine historique et culturel au ministère, Gasmi Khaled, à l'occasion du 69ème anniversaire de la mort en martyr du héros Badji Mokhtar, M. Rebiga a indiqué que les générations "attestent, aujourd'hui, de leur fidélité au message de Novembre et à ses valeurs nobles dans la préservation de notre souveraineté et la défense de la dignité de notre peuple", appelant les enfants de l'Algérie à faire preuve de "vigilance, renforcer leurs liens avec la patrie, soutenir son unité, la défendre et préserver la Mémoire nationale, tout en renforçant l'édification des institutions de l'Algérie nouvelle pour poursuivre la préservation du legs que nous ont laissé nos vaillants Chouhada".

Evoquant le parcours du martyr symbole Badji Mokhtar, le ministre a dit que ce dernier "faisait partie des hommes dignes épris de liberté qui ont balisé le terrain au déclenchement de la Glorieuse Guerre de libération, étant l'un des 22 dirigeants qui l'ont préparée intelligemment et selon une stratégie politique et militaire bien ficelée, et qui l'ont déclenchée dans les quatre coins du pays", relevant que tous les symboles de notre Glorieuse Révolution "illuminent, de par leurs hauts faits, notre glorieuse Histoire et notre Mémoire nationale".

Lors de ce colloque qui s'est déroulé en présence de Moudjahidine, de personnalités historiques, de représentants de la famille révolutionnaire, les deux soeurs du martyr, Fatma-Zohra et Farida Badji, ont présenté des témoignages sur le parcours militant de leur frère et ses hauts faits et son amour pour l'Algérie, affirmant que Badji Mokhtar était "un symbole de l'unité du peuple algérien", mort en martyr, 19 jours après le déclenchement de la Glorieuse Révolution, un 19 novembre 1954.