Afrique de l'Est: Rugby - Coupe du monde - Mariana et Marcela étaient au rendez-vous de France 2023

Les présidents des associations Terres en Mêlées du Burkina Faso, France , Madagascar et Togo et les talentueuses ambassadrices malgaches Marcelia et Mariana, se sont réunis dans l'Aude en France pour un séminaire du 12 au 18 octobre dernier.

Leur séjour en terre française coïncide avec la tenue de la Coupe du monde de rugby en France.

Ce séminaire est le fruit de l'engagement et de la passion communs pour l'éducation par le rugby pour ces associations.

L'objectif du séminaire était d'encourager l'échange de connaissances, de renforcer la cohésion et la collaboration entre les dirigeants, de développer des stratégies communes afin de maximiser l'impact et de promouvoir les actions de manière plus efficace et durable.

Marcelia et Mariana sont deux jeunes ambassadrices malgaches engagées pour promouvoir l'émancipation des femmes et de l'égalité des genres par le rugby sur la Grande île.

Leurs efforts et leur engagement ont récemment été mis en lumière lors d'une tournée réalisée en France durant la Coupe du monde de rugby 2023.

Au cours de cette tournée en France, Marcelia et Mariana ont participé à plusieurs événements majeurs qui ont permis de porter la voix des femmes malgaches et de sensibiliser autour du pouvoir du rugby comme outil d'éducation en faveur de l'égalité des genres.

Les deux joueuses ont eu le privilège d'assister au match de la demi-finale entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande le 20 octobre au Stade de France.

Elles étaient aussi les invitées d'honneur du Festival Grand Bivouac 2023 du samedi 21 octobre 2023 lors de la projection du film documentaire « La jeune fille et le ballon ovale" de Christophe Vindis.

Le film met en lumière l'histoire de Marcelia et son engagement en faveur de l'émancipation des jeunes filles à travers le rugby.

Son témoignage à l'issue de la projection a permis au public de mieux comprendre les défis auxquels les jeunes filles malgaches sont confrontées dans leur parcours de vie, ainsi que les opportunités offertes par le rugby en termes de développement personnel et social.

Leur voyage en France grâce au soutien de leur partenaire dont Telma a ainsi renforcé leur détermination à poursuivre leurs actions en faveur de l'éducation et de l'inclusion des filles par le rugby.