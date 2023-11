Afrique Centrale: Sécurité sanitaire en Afrique centrale - Le Conseil consultatif et technique du CCR Afrique centrale adopte un cadre de collaboration et de coordination

communiqué de presse

Pointe Noire, Congo — Le Centre de coordination régional (CCR) de l'Afrique centrale du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique) a organisé du 17 au 18 novembre 2023 à Pointe Noire, en République du Congo, la 2ème réunion de son Conseil consultatif et technique. Cette rencontre visait notamment pour les experts de la région à discuter et valider les mesures à mettre en oeuvre pour garantir la sécurité sanitaire. Outre les représentants des États membres de l'Union africaine de la région Afrique centrale, prenaient part à cette réunion, les CER, les partenaires et la société civile.

« Notre continent fait face à un nombre d'épidémies plus grand que n'importe quelle autre partie du monde avec plus de 100 épidémies par an, dont le quart sont enregistrées en Afrique centrale. Dans notre région de l'Afrique centrale, la situation épidémiologique en 2023 fait état de 35 épidémies actives de choléra, dengue, fièvre jaune, méningite, Mpox, poliomyélite, rougeole et des crises humanitaires. », a indiqué le représentant du ministre de la Santé et de la Population, M. Jean-Ignace Tendelet.

Face à l'urgence et conscients de l'importance de la coordination et de la coopération entre pays voisins en matière de préparation et de réaction à la propagation internationale de maladies infectieuses ou à des événements de santé publique de portée internationale, les experts et les ministres de la Santé de la région Afrique centrale se réunissaient du 25 au 27 octobre 2023 à Oyala, en Guinée équatoriale, pour unir leurs forces et convenir de mécanismes de coordination, de collaboration et de communication transfrontalières pour assurer la sécurité sanitaire dans la région.

Au cours de la 2e réunion du Conseil consultatif et technique du CCR Afrique centrale, les membres dudit Conseil se sont notamment penchés sur le projet de Cadre de collaboration et de coordination pour la sécurité sanitaire dans la région. Il s'agissait pour ces derniers d'amender ce document qui fixera le cadre de la coopération entre les États membres de la région Afrique centrale afin d'assurer une collaboration plus étroite et un échange d'informations entre les parties de manière à créer une relation synergique et un partenariat pour les activités de soutien à la préparation et à la réponse aux urgences sanitaires.

Des actions telles que l'harmonisation des outils stratégiques, des manuels et des procédures, la signature de mémorandum d'échange entre les pays, des rencontres mensuelles pour échanger sur la situation de la sécurité sanitaire entre les États membres, l'accélération de la mise en place de COUSP en s'appuyant sur la formation de la gestion des crises, la mise en place d'un plan d'urgence commun, et l'organisation d'un grand exercice de simulation annuel avec l'appui d'experts dans divers domaines ont été proposées pour atteindre les objectifs de ce cadre.

Par ailleurs, cette réunion était aussi l'occasion pour le CDC Afrique de présenter sa plateforme de partage de données, en cours de déploiement dans les différentes régions de l'Union africaine, pour faciliter les échanges de connaissances et de données entre les États membres. Elle permettra d'enregistrer et d'accéder à des informations pour de meilleures prises de décision aux niveaux local, national et régional.

À l'issue de la réunion, les membres du Conseil consultatif et technique du Centre de coordination régional de l'Afrique centrale ont adopté le Cadre de collaboration et de coordination pour la sécurité sanitaire dans la région. Les prochaines étapes consisteront à le soumettre à la signature des neuf États membres de la région avant son entrée en vigueur à la date de la dernière signature par tous les représentants dûment autorisés.

Pour consulter le communiqué de la réunion ministérielle de haut niveau sur la sécurité sanitaire en Afrique centrale, visitez : https://africacdc.org/news-item/communique-de-la-reunion-ministerielle-de-haut-niveau-sur-la-securite-sanitaire-en-afrique-centrale/

À propos du CDC Afrique

Africa CDC est une institution technique spécialisée de l'Union africaine pour le renforcement des capacités et l'aptitude des institutions de santé publique africaines, ainsi que les partenariats, à détecter et à répondre rapidement et efficacement aux menaces et aux épidémies de maladies, sur la base d'interventions et de programmes fondés sur des données. Pour plus d'informations, veuillez consulter : http://www.africacdc.org

À propos de l'Union africaine

L'Union africaine est le fer de lance du développement et de l'intégration de l'Afrique en étroite collaboration avec les États membres de l'Union africaine, les Communautés économiques régionales et les citoyens africains. Vision de l'UA : accélérer les progrès vers une Afrique intégrée, prospère et inclusive, en paix avec elle-même, jouant un rôle dynamique sur la scène continentale et mondiale, conduite efficacement par une Commission responsable, efficace et réactive. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://au.int/en/

Contact médias :Liliane Bilogho Ndong Nang| Agent technique chargé de la communication des risques et l'engagement communautaire| Centre de coordination régional de l'Afrique centrale du CDC Afrique| Courriel : nangl@africa-union.org