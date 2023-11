Maroc: Marrakech - Les nuitées touristiques en progression significative de 61% à fin octobre (Ministère)

Rabat — Les nuitées touristiques à Marrakech ont enregistré une progression significative de 61% par rapport à 2022 (et 27% pour le seul mois d'octobre), fait savoir le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire.

"La situation à Marrakech connait un engouement sans précédent", relève le ministère dans une mise au point suite à la diffusion le 17 novembre d'un article sur le tourisme à Marrakech, paru sur l'un des journaux nationaux, suggérant une potentielle crise imminente dans la destination.

Et de noter que les principaux marchés émetteurs pour Marrakech ont connu une croissance en octobre, notamment la France (+46%), le Royaume-Uni (+59%) et l'Espagne (+56%), qui totalisent, à eux seuls, plus de 45% des nuitées à Marrakech.

Cette évolution constatée s'applique également au marché américain, dont les nuitées à fin octobre ont enregistré une croissance de 72% par rapport à 2022, précise le ministère, soulignant que bien que ce marché ait ralenti en octobre (+4% par rapport à 2022), il ne représente que 3% des nuitées totales à Marrakech, ce qui limite son impact sur la destination.