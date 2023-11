Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Une ONG veut digitaliser les élections

L 'Ong ́ ́Tolerance in the world' ́ veut digitaliser l'élection présidentielle de 2025. Elle l'a dit, le samedi 18 novembre 2023 au cours d'une conférence de presse à son siège à Cocody.

Vianney Koffi, président de l'Ong ́ ́Tolerance in the world' ́ a révélé au cours de cette conférence qu'après des enquêtes relatives à l'élection présidentielle de 2010, il a été constaté que les partisans des candidats Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se plaignaient d'avoir été empêchés de voter.

« Après les enquêtes sur l'élection présidentielle de 2010, nous nous sommes rendus compte que les électeurs du président Laurent Gbagbo et ceux du président Alassane Ouattara se plaignaient qu'on les avait empêchés de voter tranquillement dans les différents bureaux de vote. C'est dans ce contexte que nous voulons créer une application digitalisée qui permettra de lancer des alertes lors de chaque vote à l'aide des Smartphones, au lieu d'attendre à 18 h pour remonter les incidents à la CEI », a laissé entendre Vianney Koffi.

Puis, il a ajouté qu'à travers la digitalisation l'on peut rester chez soi et avoir les résultats. « À travers cette digitalisation, vous pouvez rester chez vous et voter en banque à partir de l'Internet, avec un résultat qui sera connu de tous et sans discrimination. En effet, la digitalisation se passera depuis le bureau de vote jusqu'à la proclamation des résultats », a-t-il précisé.

Quant à Kouamé Florent, vice-président de l'Ong Tolerance in the world, il a affirmé que sa structure dispose d'appareils fiables pour des élections sans fraude. « Nous avons des logiciels appropriés avec les partenaires internationaux. Nous implorons l'accord de la CEI et les différents partis politiques pour qu'ensemble, nous puissions dire non à la fraude dans les élections à venir», a souligné, le vice-président.