Afrique: La Corne de l'Afrique frappée par de violentes inondations

Depuis plusieurs semaines, des pluies torrentielles se sont abattues sur les régions côtières du Kenya. La ville de Mombasa, deuxième du pays, est totalement inondée. Toute la Corne de l'Afrique subit de plein fouet le phénomène climatique El Nino, un réchauffement des océans indien et Pacifique qui se traduit par de fortes pluies.

D'après les Nations unies, en un mois, les inondations ont déjà tué plus de 110 personnes dans toute la Corne de l'Afrique et déplacé plus de 770 000 autres. En Somalie, des villes comme Beledweyne dans le centre du pays, sont sous les eaux. L'ONU estime à plus d'1,2 million les personnes affectées par les intempéries. Les hauts plateaux éthiopiens subissent également inondations et glissements de terrain.

Tant attendues après une terrible sécheresse, ces pluies se sont transformées en « malédiction », explique le centre de prévision et d'applications climatiques de l'Igad, l'organisation sous-régionale, dans son bulletin d'octobre. Il prévient d'ailleurs que les conséquences du phénomène El Nino peuvent être durables, car ces pluies lessivent les sols, provoquent des glissements de terrain et favorisent la prolifération de sauterelles.

Dans la Corne de l'Afrique, la petite saison des pluies, d'octobre à décembre, est cruciale pour l'agriculture. Elle représente 20 à 70% des précipitations annuelles.

Le port de Mombasa fermé plusieurs jours

Au Kenya, ce sont plus de 80 000 foyers, selon les autorités, qui sont victimes des pluies. Des habitants réfugiés sur les toits, des rues transformées en fleuves, des conteneurs emportés par les eaux... les images des inondations de Mombasa sont devenues virales sur les réseaux sociaux kényans.

En raison des pluies, le plus grand port d'Afrique de l'Est ne reçoit plus de fret maritime. Interrompu deux jours, le trafic ferroviaire a repris ce lundi 20 novembre.

Dans un communiqué publié, dimanche 19 novembre, le vice-président Rigathi Gachaga assure que les autorités kényanes font de leur mieux pour répondre à l'urgence. « Des hélicoptères sont déployés pour des sauvetages, de l'aide humanitaire distribuée [...] et des fonds alloués aux réparations », promet-il.

Le Kenya s'était pourtant préparé. Du moins, c'est ce qu'il avait annoncé, fin septembre, estimant alors son budget pour affronter El Nino à environ 10 millions de shillings, soit plus de 60 000 euros.

Devant la presse, samedi 18 novembre, le gouverneur de Mombasa, Abdullswamad Sheriff Nassir, a pourtant affirmé que son comté n'avait pas reçu le moindre shilling de la part des autorités.