Algérie: Journée internationale des droits de l'enfant - Organisation d'une journée de solidarité avec les enfants palestiniens

ALGER — Le ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme a organisé, lundi à Alger, en coordination avec l'UNICEF, une journée de solidarité avec les enfants palestiniens qui subissent les pires exactions.

Dans une allocution prononcée lors de cette journée de solidarité, organisée au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, (Alger), à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant (20 novembre), la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a dit que "les enfants palestiniens sont privés du droit à la vie avec le bombardement des écoles et des hôpitaux à Ghaza".

Evoquant les enfants algériens, Mme Krikou a mis l'accent sur l'impératif de "consentir davantage d'efforts pour protéger leurs droits garantis et assurer leur concrétisation sur le terrain à travers un encadrement sur les plans social et scientifique".

Pour sa part, la secrétaire générale adjointe de la Ligue arabe, Haifa Abu Ghazaleh, a souligné, dans son intervention par visio-conférence, que "les enfants palestiniens subissent un véritable génocide", ajoutant que l'entité sioniste cherche à détruire Ghaza "en ciblant par ses bombardements incessants les hôpitaux, les infrastructures et les services publics au vu et au su de la communauté internationale et au mépris de toutes les règles du droit international".

Elle a appelé, dans ce cadre, à faire cesser l'agression et à assurer en urgence la protection des femmes et des enfants, jugeant impératif de "mettre en place un mécanisme contraignant pour protéger les enfants palestiniens des exactions de l'occupation sioniste, ainsi que dans toutes les zones de conflits armés".

L'événement s'est déroulé en présence de membres du Gouvernement, de responsables d'instances nationales, de représentants de divers secteurs, de la représentante de l'UNICE et du représentant du Coordonnateur résident du système des Nations Unies en Algérie.

Il a été marqué par la projection d'un documentaire mettant en avant les efforts de l'Etat algérien pour la promotion, le renforcement et la protection des droits de l'enfant et les interventions, par visioconférence, de membres du Parlement arabe de l'enfant, qui ont condamné les massacres et les crimes barbares perpétrés contre les enfants de Ghaza.