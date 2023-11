Congo-Kinshasa: Elections 2023 - L'Union européenne annonce le déploiement de ses observateurs

Une délégation de la Mission d'observation électorale de l'Union européenne a échangé lundi 20 décembre à Kinshasa avec le président de la CENI, Denis Kadima. Conduite par la députée Malin BJÖRK, la délégation a fait part à Denis Kadima du déploiement des observateurs électoraux dans toutes les provinces de la RDC.

« Nous sommes une équipe des experts, qui sommes ici depuis le 06 novembre. On a une équipe des observateurs et observatrices de longue durée. 42 vont être déployés dans les prochains jours et on aura au moment des élections, plus proche des élections des observateurs et observatrices de courte durée soit douze », a indiqué Malin BJÖRK.

Selon elle, une délégation des sept députés européens aussi est attendue à Kinshasa.

Il y aura aussi des experts électoraux et politiques ainsi que des médias qui travaillent sur place à Kinshasa mais qui vont aussi voyager dans les différentes régions.

Elle a également évoqué « le soutien du corps diplomatique, des ambassades européennes et d'autres personnels, qui vont aussi faire partie des observateurs le jour des élections. Le jour des élections, on compte peut-être avoir à peu près quatre-vingt à cent observateurs et observatrices ».

Malin BJÖRK a tenu à remercier la CENI pour son invitation de venir soutenir et observer les élections, (pour) « qu'elles soient donc pratiques, inclusives et transparentes (...). Mais la CENI est un acteur clé pour que le processus électoral se passe dans de meilleures conditions, a-t-elle soutenue. Et d'ajouter: « nous apprécions beaucoup le dialogue avec la CENI».