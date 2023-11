Ile Maurice: Des bénéfices trimestriels en hausse de 37 % dopés par l'hôtellerie, la Finance et l'Agro

Alors que le chiffre d'affaires du groupe CIEL a connu une légère baisse de 2 % à Rs 8,8 milliards pour le trimestre clos le 30 septembre 2023, en raison de la baisse de 15 % des revenus du pôle Textile, en revanche, le bénéfice après impôt a enregistré une hausse de 37 % avec une part notable des bénéfices provenant des pôles Hôtellerie, Finance et Agro. L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a augmenté de 16 % à Rs 1,5 milliard, soutenu par la qualité des performances des pôles Hôtellerie, Finance et Santé.

Quant au flux de trésorerie disponible (Free Cash Flow), il a été multiplié par plus de quatre et s'élève à Rs 1,2 milliard, grâce aux flux de trésorerie positifs provenant des activités opérationnelles des pôles Hôtellerie, Textile et Finance. Dans la même foulée, on relèvera que la dette nette portant intérêts a diminué de Rs 135 millions au cours du premier trimestre, pour s'établir à Rs 11,9 milliards, ce qui a conduit à un ratio d'endettement de 27,8 %.

Commentant ces résultats, Jérôme de Chasteauneuf, Group Finance Director de CIEL Limited, souligne que les résultats du premier trimestre reflètent la pertinence et l'agilité du positionnement stratégique de CIEL dans un contexte macroéconomique en pleine évolution. «En supposant que les tendances du marché et le contexte opérationnel demeurent stables, nous anticipons une croissance du bénéfice net au cours du premier semestre de l'exercice financier en cours.»

Une analyse sectorielle montre qu'au niveau de l'hôtellerie, ce pôle d'activité a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires de 17 % à Rs 1,8 milliard par rapport au même trimestre de 2022. L'EBITDA a progressé pour atteindre Rs 399 millions, comparé à 308 millions à la même période de l'an dernier. Grâce à une stratégie proactive de réduction de son endettement, selon la direction, le pôle a réduit ses frais financiers nets de 30 % pour la période. Le bénéfice après impôt en a bénéficié puisqu'il s'élève à Rs 145 millions, soit une amélioration significative par rapport aux 14 millions enregistrés sur la même période de l'exercice précédent.

Pour le pôle Textile, son chiffre d'affaires au premier trimestre s'est établi à Rs 4,4 milliards, soit une baisse de 15 % principalement attribuable à un ralentissement de la demande entraînant une pression sur les marges. Cependant, l'activité «chemises» en Inde est restée bien orientée, ce qui a permis de compenser au moins partiellement la réduction des ventes des autres segments, notamment l'activité «tricot». Le contexte difficile pour toute l'industrie, et en particulier la pression sur les prix de vente dans un contexte inflationniste, accentuée par des coûts énergétiques plus élevés, a pesé sur l'EBITDA, qui recule de Rs 463 millions à 370 millions.

Pour ce qui est de la division CIEL Finance, celle-ci a connu une croissance du chiffre d'affaires de 11 % à Rs 1,4 milliard, soutenue par l'amélioration des marges d'intérêt, ce qui a généré un des résultats financiers nets plus élevés pour BNI MADAGASCAR. L'EBITDA a progressé de 53 % à Rs 554 millions par rapport au même trimestre de l'année précédente, principalement en raison d'un niveau faible de dépréciations et de coûts de financement (charges d'intérêt) plus bas chez BNI MADAGASCAR au cours de ce trimestre. Le bénéfice après impôt a augmenté de 72 % pour atteindre Rs 402 millions. Il tient compte de l'amélioration du bénéfice de Bank One qui s'élève à Rs 85 millions, contre Rs 52 millions au cours du trimestre correspondant de l'année précédente.

Un autre secteur en bonne santé financière à la fin de ce trimestre est justement celui de la santé, ayant généré des revenus de Rs 1,1 milliard, en hausse de 20 % par rapport au premier trimestre de l'année précédente. La croissance de cette division a été stimulée par des niveaux d'occupation plus élevés dans les services de santé, notamment en Ouganda, ainsi qu'une augmentation des activités principales. Au cours du trimestre, une nouvelle clinique à Mont-Choisy a démarré ses activités.

Parmi les autres secteurs d'activité, on retrouve l'Immobilier, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 15 % pour atteindre Rs 60 millions, et Agro CIEL, qui a enregistré une augmentation de 70 % de la part cumulée des bénéfices attribuables à Alteo Limited et à MIWA Sugar Limited, soit Rs 221 millions.