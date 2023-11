Ethiopie: Les médailles du Premier ministre Abiy sont utiles pour construire la génération future - Le secrétaire pakistanais à l'éducation

<strong>Addis Ababa — Medemer, une pensée politique et économique du premier ministre Abiy Ahmed, est pertinente pour le secteur de l'éducation afin de construire une génération future, a déclaré le secrétaire du ministère fédéral de l'éducation du Pakistan.

L'ambassade d'Éthiopie au Pakistan a dévoilé ce week-end le livre "Medemer Generation", écrit par le Premier ministre, qui incarne une idée, une philosophie et un cadre pour la construction d'une nation par le biais de la synergie.

La cérémonie de présentation du livre s'est tenue à l'ambassade d'Éthiopie à Islamabad, en présence d'un grand nombre d'hommes politiques, de fonctionnaires, de parlementaires, de membres de la communauté diplomatique, des médias et de la société civile pakistanaise.

S'exprimant à cette occasion, Waseem Ajmal Chaudhry, secrétaire fédéral du ministère pakistanais de l'éducation, a déclaré que Medemer est un point de vue générationnel.

Selon lui, le point de vue générationnel du Premier ministre Abiy Ahmed se concentre non seulement sur le présent, mais aussi sur le passé pour aujourd'hui.

Le secrétaire a ajouté que Medemer, en tant que pensée philosophique, met l'accent sur le fait que toute la vie humaine est interconnectée.

"La philosophie Medemer englobe la synergie, la synchronisation et l'exploration de l'interdépendance. C'est ce que nous savons tous : toute la vie humaine est en quelque sorte interconnectée. Il s'agit donc d'un point de vue générationnel selon lequel nous ne devrions pas nous concentrer uniquement sur le présent et le passé pour aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Comme Medemer affirme également la génération future en pensant à demain et à aujourd'hui, Chaudhry a noté qu'il s'agit d'un domaine essentiellement axé sur l'éducation.

"La philosophie de Medemer est donc pertinente... Si nous enseignons à nos enfants une sorte de compétence, les aptitudes et les normes nécessaires pour construire les générations et l'avenir, je pense que cela ne se fera que sur la base de cette pensée".

L'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jemal Beker, a déclaré pour sa part que Medemer est une idée de philosophie et de paradigme qui a été popularisée par le premier ministre Abiy Ahmed.

"Medemer a été conçu, nourri, développé et mis en oeuvre par notre brillant dirigeant, qui est à la tête du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique", a souligné l'ambassadeur.

Il a également expliqué la philosophie de Medemer du Premier ministre Abiy, qui est un lauréat du prix Nobel de la paix, un champion de l'héritage vert et un défenseur de l'intégration régionale et du panafricanisme.

Notant que le livre dévoilé est le troisième pour le premier ministre, M. Jemal a déclaré que ce dernier partageait sa vision de Medemer (synergie) : comment s'appuyer sur la force du passé, cultiver le potentiel du présent et connecter l'avenir.

"Medemer est une recette holistique pour construire une génération meilleure et plus forte qui transmet un héritage parfait à la génération suivante par le biais d'une connectivité intergénérationnelle accrue.

Il devrait y avoir une interconnexion entre le passé, le présent et l'avenir. À cette fin, la connectivité intergénérationnelle est impérative pour tout processus de construction d'un État-nation, comme l'explique le Premier ministre Abiy Ahmed dans son livre

L'ambassadeur a également déclaré que Medemer pensait jeter les bases et apporter un changement significatif pour stimuler la compétitivité politique, économique et internationale du pays et créer une société verte en Éthiopie.

Il a également évoqué les efforts déployés par l'Éthiopie sous la direction du Premier ministre Abiy pour approfondir la démocratie et s'attaquer aux problèmes structurels nécessaires à la réalisation des aspirations du pays.

M. Jemal a ajouté que M. Abiy souhaitait ardemment défendre le programme panafricain et l'intégration régionale dans un monde en mutation.

"Le premier ministre tient à renforcer l'unité et la solidarité entre les Africains pour défendre et préserver le panafricanisme, et il joue son rôle avec d'autres Africains pour obtenir une part équitable et une présentation dans cette politique internationale en pleine évolution. Nous considérons également l'intégration régionale comme une devise pour améliorer le bien-être et le développement adéquat".

À cet égard, l'Éthiopie est très importante pour l'intégration régionale en Afrique de l'Est, en Afrique, au Moyen-Orient et dans le reste du monde.

L'intégration régionale complétera particulièrement le désir de l'Éthiopie d'obtenir un accès permanent à la mer Rouge par le biais du dialogue et d'une approche diplomatique, a-t-il souligné.

En l'occurrence, la mer Rouge reste une question de sécurité nationale en raison de sa proximité géographique et de son histoire, et 90 % de l'activité économique passe par cette zone.

M. Jemal a souligné que "nous envisageons de travailler avec nos pays voisins et nos alliés régionaux pour faire avancer cette coopération qui renforcera l'intégration régionale à cet égard".

Zafar Bakhtawari, président de l'association Afrique-Pakistan, a déclaré que la philosophie de Medemer était précieuse pour les Pakistanais, car ils sont confrontés au même défi en Éthiopie.

"Il y a beaucoup de points communs entre le Pakistan et l'Éthiopie. Les défis sont les mêmes. La "Génération Medemer" est donc le livre le plus précieux pour le peuple pakistanais. La vision, la pensée et la philosophie du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, sont également très pertinentes pour le Pakistan. Nous avons donc beaucoup à apprendre de ce livre et de la philosophie du Premier ministre Abiy".