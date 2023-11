Sénégal: 7003,6 milliards pour le projet de loi de finances 2024 - Moustapha Ba dévoile la méthode comptable

Le projet de loi de finances 2024 a été adopté, samedi dernier, par l'Assemblée nationale. Lors de l'ouverture du marathon budgétaire durant cette session ordinaire unique, le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, a avoué avoir bâti le budget 2024 sur l'ancienne méthode comptable utilisée jusqu'en 2019, pour réaliser son budget estimé à 7003,6 milliards de FCFA dans le Projet de loi de finances 2024 contre sur 5755,4 milliards de FCFA, la session précédente.

Pour rappel, depuis 2020 est entré en vigueur la Loi organique n°2020-07 du 26 février 2020 qui n'intègre pas dans la budgétisation des ressources de trésorerie tel que l'amortissement de la dette. «Pour des soucis de comparabilité de 1960 à maintenant, nous utilisons la même méthode de comptabilité (la Loi 2001-09 du 15 octobre 2001)», a indiqué le ministre des Finances et du Budget.

Et de reconnaître : «effectivement, à partir de 2020, est entré en vigueur la Loi n°2020-07 du 26 février 2020 qui n'intègre pas dans la budgétisation des ressources de trésorerie tel que l'amortissement de la dette», admet-il. Par conséquent, les budgets 2020, 2021, 2022, et 2023, sous l'emprise de cette Loi, «n'intègrent les ressources de trésorerie telle que l'amortissement de la dette».

Toutefois, le ministre des Finances et du Budget relève que «si on utilisait cette loi, on devrait chaque année, jusqu'en 1960, enlever l'amortissement de la dette». Il poursuit : «On ne dirait pas en 2000, le budget était de 831 milliards, en 2012 que le budget était de 2344 milliards et on ne dirait pas non plus qu'en 2023, le budget est de 7003,6 milliards».

UN BUDGET DE 7003,6 MILLIARDS BATI SUR UNE PREVISION DE CROISSANCE DE «9,2%, CONTRE 4,1% EN 2023 ET UN DEFICIT BUDGETAIRE ATTENDU A 3,9% CONTRE 4,9% EN 2023»

Mais, concrètement, quelle utilité pour cette Loi n°2020-07 du 26 février 2020, entrée en vigueur ? A quand l'application de cette Loi? Ainsi donc, le ministre assure, «sans rassurer», sur la sincérité du budget 2024. Il laisse ainsi un grand boulevard sur la transparence budgétaire. Dans le document transmis à la presse, le ministre a indiqué qu'au regard des considérations susmentionnées, les recettes du Projet de loi de finances initial (PLFI) pour l'année 2024 sont arrêtées à 4 915,2 milliards de FCFA contre 4 096,4 milliards de FCFA pour la LFI 2023 et les dépenses à 5 755,4 milliards de FCFA contre 5 141,9 milliards FCFA. Comparé à la LFI de 2023, ce projet de budget 2024 connaît une hausse des recettes de «818,8 milliards FCFA en valeur absolue (+20% en valeur relative) et des dépenses de 613,5 milliards FCFA en valeur absolue (+11,9% en valeur relative)», a-t-il relevé.

Ledit projet de loi est bâti sur une prévision de croissance de «9,2%, contre 4,1% en 2023 et un déficit budgétaire attendu à 3,9% contre 4,9% en 2023», a-t-il expliqué.

Ce déficit devrait poursuivre une tendance à la baisse pour converger vers le plafond communautaire de «3,0% à compter de 2025», à la faveur de la dynamique de croissance vigoureuse sur la période 2024-2028, ainsi que de l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des dépenses publiques, a-t-il soutenu.

Par ailleurs, «si l'on se réfère à l'ancienne méthode comptable utilisée jusqu'en 2019, les chiffres du PLFI 2024 seraient de l'ordre de 7 003,6 milliards FCFA, lorsqu'il est ajouté, dans le périmètre des dépenses, l'amortissement de la dette publique (1 248,21 milliards FCFA) conformément à ladite méthode», a-t-il expliqué.

S'agissant des recettes du Budget général arrêtées en 2024 à 4693 736 900 000 FCFA, Moustapha Ba d'affirmer qu'elles sont composées des recettes internes, pour un montant de 4389 980 000 000 de FCFA, et des recettes externes d'un montant de 303 756 900 000 FCFA (dons budgétaires pour un montant de 47 156 900 000 de FCFA et des tirages sur dons en capital pour un montant de 256 600 000 000 FCFA).