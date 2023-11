Angola: L'UNICEF reconnaît les actions en faveur des enfants

Luanda — Les actions de l'État angolais et de ses partenaires ont transformé la vie des enfants, malgré les défis sociaux et économiques, a déclaré lundi le représentant de l'UNICEF en Angola, Antero de Pina.

Dans un communiqué envoyé à l'Angop, dans le cadre de la célébration du 34ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, célébrée le 20 novembre, Antero de Pina a souligné le lancement de la Stratégie de lutte et de prévention des grossesses précoces, le renforcement de la municipalisation des 11 engagements envers les enfants et l'investissement dans le renforcement de la vaccination systématique.

Le représentant de l'UNICEF en Angola a également évoqué la mise en oeuvre de programmes de protection sociale.

Selon lui, il s'agit d'actions extrêmement importantes car ce sont des interventions ayant un impact sur la vie des enfants, surtout si elles sont associées à des investissements dans d'autres domaines clés.

Antero de Pina a mentionné qu'en Angola, les projections démographiques pour 2023 indiquent l'existence de plus de 18 millions d'enfants, ce qui correspond à environ 56% de la population totale.

Selon lui, cela implique plus de 18 millions d'opportunités à créer, plus de 18 millions de besoins à satisfaire et de désirs à gérer, des enfants à protéger contre toutes les formes de violence et un grand nombre d'enfants qui ont besoin de voir tous leurs droits réalisés.

Le document indique que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant a contribué à transformer la vie des enfants du monde entier. Pourtant, le monde continue de laisser de côté des millions d'enfants.

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant est célébrée à un moment où les enfants et les familles sont aux prises avec l'impact des conflits, de la violence, du changement climatique, de l'instabilité économique et d'autres urgences qui constituent un défi à sa matérialisation.

Cela montre que ces situations d'urgence mettent en danger l'avenir des enfants dans le monde et mettent de plus en plus en danger les droits des enfants à la santé, à la nutrition, à l'éducation, à la protection et à l'eau potable.

« Toutes ces crises privent les enfants du monde entier de leur vie et de leur avenir, devenant ainsi une véritable crise des droits de l'enfant », ajoute le représentant de l'UNICEF en Angola.

Dans ce contexte, l'UNICEF considère qu'il est urgent de réaliser ce que nous nous engageons à faire pour les enfants : assurer la protection de chaque enfant au sein de la famille ; entreprendre des partenariats et fournir les ressources nécessaires pour réaliser chaque droit.

L'UNICEF appelle les Etats, la société, les familles, à tout mettre en oeuvre pour éviter l'abandon des enfants.

« Tout échec concernant les enfants d'aujourd'hui entraînera un retard dans l'élimination d'une série d'inégalités et nous réduirons les chances d'avoir des sociétés plus prospères », a déclaré le représentant de l'UNICEF en Angola.

Il a félicité les institutions et les personnes qui ne ménagent aucun effort pour continuer à faire de l'enfant une priorité absolue, où qu'il se trouve, en garantissant qu'il dispose de tous les services essentiels pour son développement.