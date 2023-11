Angola: Un protocole tripartite sur le Guichet unique portuaire signé à Lobito

Lobito — Un protocole sur le Guichet unique portuaire (JUP, sigle en portugais) pour faciliter les échanges commerciaux a été signé ce lundi, à Lobito (Benguela), entre l'Autorité maritime et portuaire de Singapour, l'Organisation maritime internationale et le Port de Lobito.

Le Guichet unique portuaire est une plateforme numérique lancée dans le but d'accélérer l'activité commerciale entre les ports et leurs partenaires. Il vise à faciliter le traitement des processus, principalement le dédouanement des marchandises, dans cette unité du secteur des transports.

Les signataires du protocole ont été signés par le directeur adjoint de l'Autorité maritime et portuaire de Singapour, Gavin Yao, par la représentante de l'Organisation maritime internationale, Martina Fontanet, et par le président du Conseil d'administration du port de Lobito, Celso Rosas.

Les signataires ont participé au test fonctionnel de la plateforme MSW, dans un environnement de qualité, dans la semaine du 13 au 17 novembre de l'année en cours.

S'adressant à la presse, Martina Fontanet a déclaré que ce projet aidera d'autres pays à améliorer le transport maritime international.

"Le test s'est très bien déroulé et nous espérons qu'il sera opérationnel le plus tôt possible", a-t-elle déclaré.

À son tour, l'administrateur du secteur juridique de l'Agence nationale maritime, Mara Neto, a considéré qu'il s'agissait d'un "moment historique", puisque l'Angola a été le pays choisi, parmi plusieurs concurrents, pour mettre en oeuvre le projet pilote.

%

"Les travaux ont commencé pendant la période du Covid-19, avec des techniciens du ministère des Transports, de l'AMN, du Port de Lobito, de l'Administration générale des impôts (AGT) et des agents maritimes", a expliqué l'administratrice.

D'autre part, Celso Rosas a rappelé que le Port de Lobito avait adhéré à une série de conventions internationales, ce qui démontre que l'OMI croit en l'Angola, en particulier dans la société portuaire qui mettra en oeuvre le projet du Guichet unique portuaire.

"De nombreuses activités commerciales (importation et exportation) se développent à partir des Ports et il faut s'appuyer sur des paramètres et des règles, et nous les respectons", a-t-il assuré.

Celso Rosas a déclaré que Port de Lobito se prépare pour que le projet puisse se dérouler effectivement de manière fluide et transparente, surtout de manière très compétente.

Selon lui, après l'essai à Lobito, le projet sera étendu aux autres ports angolais.