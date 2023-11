Sénégal: Saint-Louis - Promotion d'une coopération sénégalo-algérienne : des opérateurs économiques des deux États nouent un partenariat gagnant-gagnant

La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Saint-Louis a accueilli le week-end dernier une forte délégation d'opérateurs économiques algériens qui ont noué un partenariat avec ceux de Saint-Louis par le biais du Comité d'Entreprises des Marchés de Sor. Le Gouverneur de Région, Alioune Badara Sambe qui a présidé la rencontre a rappelé les énormes potentialités qui existent dans la région en terme d'agriculture, d'élevage, de pêche, de tourisme et de la découverte gazière. Un partenariat gagnant-gagnant qui, dit-il, sera bénéfique aux acteurs de ces deux pays.

C'est une forte délégation d'opérateurs économiques algériens qui a été reçue le week-end dernier dans la région de Saint-Louis par les responsables et membres du Comité d'Entreprise des Marchés de Saint-Louis. Ces opérateurs économiques algériens sont issus de l'organisation algérienne de commerce et de l'investissement Social (Oacis). Avec leurs hôtes de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Saint-Louis, ils ont profité de l'occasion pour étudier les voies et moyens d'élever les relations économiques à la hauteur des relations politiques entre ces deux pays.

La rencontre a été présidée par le Gouverneur de Saint Louis, Alioune Badara Sambe, qui a mis à profit pour louer les excellentes relations entre le Sénégal et l'Algérie. « Les deux pays ont partagé le même colonisateur et sont des moteurs de Développement dans les différentes organisations africaines comme l'Union Africaine. Donc, la tenue de cette rencontre est un choix raisonné pour développer les relations économiques à la hauteur des relations politiques», a fait savoir Alioune Badara Sambe, Gouverneur de Saint-Louis. Il a rappelé les énormes potentialités économiques qu'offre la région à travers surtout la vallée du Fleuve Sénégal qui a tout pour ouvrir de larges perspectives de développement. Avec également la découverte du gaz à Saint-Louis, l'autorité administrative a rappelé que le Sénégal doit s'inspirer de l'Algérie qui est un pays producteur de gaz et tirer de l'expérience des algériens.

%

«Le Sénégal a besoin d'un hub logistique des entreprises permettant de tirer le meilleur profit de cette exploitation du gaz».

Pour sa part, le Président du Comité d'Entreprises des Marchés de Saint-Louis, Cheikh Tidiane Ndiaye, s'est réjoui de cette visite de la délégation algérienne tout en rassurant que des démarches sont entreprises pour qu'une délégation d'opérateurs économiques de Saint Louis se rende en Algérie très prochainement pour un échange. Cependant, la délégation algérienne a été conduite par le Dr Ahmed Shawssine, qui a rappelé toute la disponibilité de l'Oacis à participer au développement de la région Nord et de partager l'expertise algérienne qui est vieille de plus d'une quarantaine d'années.