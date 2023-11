Gabon: Le Chef de l'Etat réceptionne un important don de médicaments de la Société ' La Santé Pharmaceutique '

Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition,Président de la République, Chef de l'Etat a reçu ce jour au Palais Rénovation un

important lot de médicaments des mains des responsables de la Société " La Santé Pharmaceutique ", destinés aux soins infantiles dans les établissements scolaires du pays.

A travers ce don estimé à plus de 700 cartons comprenant des anti-inflammatoires, des médicaments pour le traitement des pathologies intestinales, de la grippe saisonnière et autres, la Société Santé Pharmaceutique entend accompagner la Transition dans le développement du secteur santé à travers sa production locale de médicaments.

Implantée dans la ZES de Nkok depuis 2017 et spécialisée dans la fabrication et l'exportation des produits pharmaceutiques, cette structure ambitionne également de diversifier son offre de produits avec notamment la production d'anti-rétroviraux, d'anti- tuberculeux et autres solutés pour utilisation médicale.

Pour répondre à la problématique des soins préventifs et curatifs en milieu scolaire, et sous l'impulsion du Chef de l'Etat, qui attache du prix à la Santé de ses compatriotes et en particulier à celle des plus jeunes, la distribution de cet important don se fera d'emblée dans les établissements dotés d'infirmeries, et progressivement sur l'ensemble des établissements scolaires du territoire national.