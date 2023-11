Cote d'Ivoire: 1ère édition du salon africain pour la promotion des pays producteurs du café-cacao et de l'anacarde-les organisateurs déclinent les enjeux

opinion

En prélude à la 1ère édition du Salon africain pour la promotion des pays producteurs du café-cacao et de l'anacarde ( Sapcca ) qui va se tenir du 1er au 7 décembre 2023 à Yamoussoukro à la fondation Félix Houphouët-Boigny avec pour thème "Durabilité de la production et perspectives de transformation des produits agricoles.

Quels enjeux pour le café, le cacao et l'anacarde en Afrique?", les acteurs de cet événement ont animé une conférence de presse le jeudi 16 novembre 2023 à Abidjan-Cocody dans un hôtel de la place. Luc Tiémoko, chef du Sapcca a mentionné que ce salon permet de découvrir les spécificités et les richesses agricoles de l'Afrique. « Cet événement agricole africain est né d'une volonté affichée des promoteurs de doter l'Afrique d'une riche plateforme d'échanges, de partage de compétences de haut niveau aux fins de relever les nouveaux défis agricoles et économiques de l'Afrique», a t-il déclaré. Selon Luc Tiémoko, l'objectif principal de ce salon est d'arriver à pouvoir acquérir l'expertise de la transformation de nos produits que sont le café-cacao et l'anacarde. C'est une plateforme promotionnelle et d'exposition par excellence de pays producteurs du café. Pour cette édition, 55 pays sont attendus dont 34 pays africains et 21 pays occidentaux, producteurs, exportateurs, importateurs de café et de cacao et de l'anacarde.

Les 3 coutumes importantes

Coulibaly Emmanuel , conseiller diplomatique et coordonnateur du Sapcca a rappelé les 03 coutumes essentielles qui, selon lui, sont des unités importantes pour le développement de l'Afrique. «Nous restons dans un schéma où les pays africains sont des producteurs. Le but est d'apporter sa contribution à la durabilité de la production agricole que nous maîtrisons très bien en Afrique particulièrement en Côte d'Ivoire. Mais surtout mettre l'accent sur la consommation» indique-t-il

Notons que plusieurs sous-thèmes seront abordés à ce salon, des rencontres B to B, des stands d'exposition, et stands de restauration.