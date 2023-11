Afrique: Qualifications à la Coupe du Monde 2026 - Togo/Sénégal ce mardi à Lomé (16h) - Les «Lions» défient les Eperviers à Kégué

Après une parfaite entame de campagne avec un carton réalisé samedi dernier contre le Soudan du Sud (4-0), le Sénégal va défier ce mardi au stade de Kéguè (Lomé), l'équipe de Togo, un adversaire de calibre supérieur. L'objectif est de s'emparer les six points pour bien démarrer cette première phase de la qualification de la Coupe du monde 2026. Mais aussi de réaliser, à terme, la passe de trois à la Coupe du monde 2026.

Après le carton réussi samedi dernier contre le Sud Soudan (4-0) au stade Abdoulaye Wade, le Sénégal enchaine ce mardi 21 novembre, avec le duel qui l'opposera à Kégué, au Togo pour le compte de la 2e journée des qualifications à la Coupe du monde. Considérée comme les grands favoris dans ce groupe B, les Lions vont tenter de confirmer cette belle entame. Il est certain que ce sera face à un adversaire de calibre supérieur que son premier adversaire. Même si les Eperviers ont débuté ces qualifications jeudi dernier, en prenant qu'un point sur le terrain du Soudan (1-1).

Ces débuts confirment la passe difficile dans laquelle le football togolais est plongé depuis quelques années. A preuve, il vient de manquer la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Avec leur bilan de 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites, les Eperviers Togo ont été devancés par le Burkina Faso et le Cap-Vert dans leur groupe B. L'équipe togolaise compte jeter ses dernières forces dans ces qualifications. Histoire de rééditer le mémorable exploit de la qualification à la Coupe du monde de 2006 disputée en Allemagne.

C'est le Sénégal qui était alors passé à la trappe sur le sur le chemin du Mondial. Lors des qualifications de la Coupe du monde 2006 combinées en cette année de 2005 à celles de la CAN 2006 en Egypte, les Lions ont été surpris par la bande à Emmanuel Adebayor qui s'était imposé au match aller (3-1) avant de neutraliser la bande à Mamadou Niang, Lamine Diatta, Habib Bèye, El Hadji Diouf et autre Tony Sylva au match retour (2-2). Une élimination au goût amer qui, à l'époque, avait secoué le football sénégalais. Un des acteurs de cette époque, le sélectionneur Aliou Cissé a d'emblée fait une piqûre de rappel sur ce prochain adversaire qui a souvent barré la route aux Lions.

«Le Togo, on le connaît. Il nous a éliminés en 2006. Il nous a empêchés d'être à la Coupe du Monde en 2006 et j'ai envie de dire que quand vous partez au Togo on vous parlera que de ça : Nous vous avons éliminés en 2006 et Nous sommes capables encore de le faire », a-t-il déjà averti avant d'ajouter : « C'est une équipe qui a énormément de qualités, de très bons joueurs avec un entraîneur expérimenté. Je pense que ce sera un match très compliqué, mais nous avons les arguments à faire valoir et je sais qu'on peut faire un bon résultat là-bas ».

Présent aux deux dernières éditions de la Coupe du Monde (Russie 2018 et Qatar 2022), le Sénégal semble cette fois bien armé pour réaliser la passe de 3 au Mondial 2026. Pour cela, les Lions veulent assurer d'emblée la première place du groupe. Mais si le coach des Lions a bien des raisons de se féliciter de cette large victoire contre l'adversaire Soudanais (4-0), il est encore préoccupé par ce manque d'efficacité que les Lions traînent depuis quelques matchs. Mais aussi de répéter ses gammes et de peaufiner ses schémas tactiques en direction de la CAN 2023 qui se joue au mois de janvier 2026 en Côte d'Ivoire avec l'ambition de défendre leur titre continental.