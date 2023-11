Sénégal/Togo: Aliou Cissé, coach des Lions - «Faire le meilleur résultat possible»

Vous êtes venus chercher combien de points ?

«Vous venez de me poser une question vraiment bizarre. On respecte tous nos adversaires et le Togo en fait partie. On connaît cette équipe togolaise, elle a énormément d'individualités. C'est une très belle équipe qui a de la qualité défensivement, au niveau du milieu comme devant. On a beaucoup de respect pour cette équipe. On veut faire le meilleur résultat possible. On sait qu'on va vers un match très disputé avec un stade bien rempli pour pousser son équipe. Je pense qu'il y aura un grand spectacle. On le prépare bien. On vient avec beaucoup d'humilité et beaucoup de confiance».

S'attendre au même scénario par rapport au dernier match joué ici ?

«Je n'en sais rien. Chaque match a sa spécificité avec ses caractéristiques. Comme je le disais tout à l'heure, on s'attend à un match difficile. On le sait depuis plus de 15 à 20 ans. Je fais partie de cette génération qui est venue jouer ici. Je connais le Togo, l'hostilité qui est là, les supporters à quel point ils sont proches de leur équipe. Mais de notre part, on a emmagasiné beaucoup d'expériences pour pouvoir gérer ce genre de match. Ce sera un match difficile. Le Togo n'est pas qualifié à la Can. Il a en ligne de mire le Mondial. De là, je n'ai aucun doute que l'équipe entrera dans le terrain avec énormément de confiance.

Mais, on a des arguments à faire valoir. On est sur une bonne dynamique. J'espère que demain (ce soir, Ndlr) mes joueurs se lâcheront, se feront plaisir et vont mettre tous leurs atouts de leurs côtés pour faire le meilleur résultat possible. C'est une place difficile. Mes joueurs le savent, la plupart ont joué ici. On s'est déplacés sur d'autres places beaucoup plus hostiles que Lomé et Dieu nous a aidé à faire de bons résultats. C'est vrai que c'était difficile il y a deux ans, mais ce qu'il faut retenir, c'est que mon équipe n'a pas lâché. Mon équipe n'a pas abdiqué. Ça prouve le mental qu'on a. Et à travers ce match, ça nous a permis de gagner la Can».

La force du Sénégal face au Togo ?

«Je ne vais pas dire ici la force du Sénégal mais on connaît nos forces. On a un bon collectif, une grosse solidarité. On est capable de répondre présents aux grands rendez-vous. Ce match est important et à chaque fois, on a su se mobiliser pour avoir le meilleur résultat et demain (ce soir), on va essayer d'aller dans cette optique pour rentrer avec le meilleur résultat possible».

Vos joueurs qui étaient dans de grands championnats aujourd'hui en Arabie, sont-ils en baisse de régime ?

«Ce sont des joueurs affutés, et je suis très satisfait de ce qu'ils font. Ce sont des cadres, des leaders là où ils jouent. Ils continuent à impacter de la qualité de leur abnégation dans cette sélection. Ce sont des cadres dans cette équipe nationale. Champions d'Afrique, champions d'Europe, plus de 100 sélections, on compte beaucoup sur ces garçons».

Votre discours a changé quand vous disiez que « le Togo ne peut pas me battre » ?

«Je suis une personne simple, très humble. Sortez une seule fois où j'ai dit que le Togo ne peut pas me battre. C'est faux ! Je n'ai jamais dit cela. Je fais attention à ce que je dis. Je respecte mes adversaires et ce que vous dites, c'est un mensonge».

Les autres défis avec le Sénégal, l'arbitrage africain ?

«Je suis à la tête de l'équipe depuis 8 ans. J'ai été capitaine de l'équipe. Donc, je connais l'Afrique. J'ai affronté beaucoup de sélections et je connais aussi l'arbitrage africain. Mais je pense qu'il n'y pas que moi qui se plaint de l'arbitrage. Je crois que même votre entraîneur se plaint de l'arbitrage. C'est une question que j'ai posée. J'ai juste donné mon avis mais toujours dans l'optique de vouloir améliorer le jeu, le football africain qui est en plein accession et je pense que c'est un tout.

Ce n'est pas seulement de bons terrains, de bons entraîneurs, de bons jours mais c'est aussi d'avoir de bons arbitres. Entre sélectionneurs, on se parle en disant cela. C'est dans le but d'améliorer, mais loin de vouloir critiquer l'arbitrage. Vous aimez me mettre sous la pression mais ce que je fais, je le fais avec beaucoup de plaisir. Je sais ce que je fais depuis des années, c'est un honneur. Certes, il y a des difficultés comme tout autre entraîneur mais pour rien au monde, je ne changerai avec un autre métier».