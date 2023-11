Afrique Centrale: Une nouvelle plateforme de production

Créé en avril 2023 par Josué Nsungu, le label Shammah production veut impulser une nouvelle dynamique musicale en Afrique et dans le monde.

Présent actuellement en France où se situe son siège social, en République démocratique du Congo, au Congo et en Belgique, le label Shammah production s'inscrit déjà comme une plaque tournante des musiques du ciel et d'autres événements culturels.

Avec des collaborateurs comme Brel Nguimbi, manager de Noblesse communication qui dirige l'antenne de Pointe-Noire; Glody Kalenga; Hanniel Nsungu et Gédéon Mavakala, le label Shammah production veut affirmer son ancrage dans la promotion des artistes chrétiens ayant pour mission la propagation de la parole de Dieu par la musique dans le monde entier.

Son but est aussi de faire la promotion des jeunes talents et la vulgarisation de leur art à l'échelle mondiale, en offrant des produits aux standars et normes internationaux. Shammah production est, selon son initiateur, une plateforme dédiée aux artistes pour leur permettre d'exprimer leur talent, leur inspiration et leur spiritualité.

En s'associant à cette louable initiative, Brel Nguimbi veut étendre le champ de diffusion de ses produits et artistes dans le monde. « Shammah production met à la disposition des artistes, groupes et autres intervenants dans la musique chrétienne un réseau de musiciens, arrangeurs et producteurs managers avec un niveau d'exigence et de qualité élevé », a-t-il dit.

%

Et de conclure : « Notre vision est de permettre aux jeunes artistes d'écrire de nouvelles chansons et d'enregistrer de nouveaux albums car c'est une merveilleuse route qui nous est ouverte pour eux. Nous offrons aussi des services dans les domaines de l'élaboration et du suivi des plans de leur carrière d'artistes, du management artistique, de conseil en image, d'enregistrement audio, de réalisation des clips vidéo. Le studio de shooting, la photo professionnelle, les reportages des mariages, anniversaires, funérailles sont les autres services offerts par ce label.»

Shammah production intervient aussi dans la promotion /marketing en ligne, l'enregistrement live des événements (séminaires, cultes), l'organisation des concerts, la sonorisation professionnelle, la logistique événementielle. Les cours de musique (piano, guitare, batterie, etc.) et la réalisation des encarts publicitaires sont également mis à la disposition des artistes via Shammahproduction19@gmail.com et noblesscommunication@gmail.com