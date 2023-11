Soudan/Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Desabre déplore la contre-performance des Léopards contre le Soudan

Pas abattu après la défaite de ses joueurs à Benghazi contre le Soudan, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, entend retourner au travail pour améliorer les secteurs de jeu en peine de fonctionnement.

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont été surpris, le 19 novembre, à Benghazi en Libye, par les Crocodiles du Nil du Soudan, en deuxième journée du groupe B des éliminatoires (zone Afrique) de la Coupe du monde Etats-Unis, Canada et Mexique 2026. Après la défaite de zéro but à un, sur un but contre son camp de Charles Pickel, le sélectionneur Sébastien Desabre s'est exprimé en conférence d'après-match. « C'est une grosse déception pour nous », a-t-il indiqué, soulignant la « contre-performance au niveau du résultat » en dépit d'une grosse possession de balle évaluée à 65% pour la RDC, avec sept tirs au but dont trois cadrés, onze corners contre un seul pour le Soudan qui a évolué clairement en contre, quatre-vingt-cinq attaques dangereuses contre trente-trois pour le Soudan.

« Ils ont défendu et ont su saisir la seule occasion du match qu'ils ont eue. Nous, nous n'avons pas eu assez d'occasions », a laissé entendre le sélectionneur français des Léopards congolais. Il ne s'est pas laissé abattre pour autant et compte retourner au travail afin « d'améliorer les secteurs de jeu » qui traînent le pied, son groupe étant en « phase de progression ». « Ce premier coup d'arrêt doit nous dire qu'il reste beaucoup de travail pour être là où on doit aller. On va se reposer et puis partir en stage pour bien préparer cette CAN et bien y figurer », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le capitaine Chancel Mbemba, dans ses réseaux sociaux, a posté : « On repart sur une défaite, mais la course est encore longue. On reste focalisé sur la suite des qualifications ». La RDC entre en lice à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en Côte d'Ivoire, le 17 janvier 2024, contre la Zambie, récent vainqueur du Congo par 4 buts à 2 en première journée des éliminatoires du Mondial 2026. Les Léopards reprendront avec ces éliminatoires en juin prochain, pour les 3e et 4e journées, contre respectivement les Lions de la Teranga du Sénégal et les Eperviers du Togo.