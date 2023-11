Congo-Brazzaville: Journée mondiale de l'enfance - La 34e édition met un accent sur l'impact du changement climatique

Placé au plan national sur le thème « L'impact du changement climatique sur les droits des enfants », le 34e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant a donné lieu, le 20 novembre, à plusieurs activités organisées à Brazzaville.

Des ateliers thématiques au planting d'arbres au CEG de Mfilou, dans le 7e arrondissement, en passant par les questions orales au gouvernement, l'édition 2023 de la Journée mondiale de l'enfance a été célébrée avec faste sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

La présidente du Parlement des enfants du Congo, Grâce Frédérique Babouitila Babinga, a remercié les autorités congolaises qui leur ont tracé le chemin en ratifiant en 1993 la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle a invité les parents à mieux connaître les droits, car plusieurs personnes en ignorent encore. Elle a aussi interpellé les pouvoirs publics sur le fait que plusieurs enfants sont encore privés de leurs droits à l'instar du manque d'actes de naissance et des cas de décès par manque d'hospitalisation ou des soins appropriés.

La représentante de l'Unicef au Congo, le Dr Chantal Umutoni, a rappelé que d'après un récent rapport publié par cette agence onusienne, un enfant sur trois dans le monde vit dans une zone exposée à des pénuries d'eau élevées. « En République du Congo, des efforts sont déployés pour promouvoir et protéger les droits des enfants. Mais il reste encore de progrès importants à faire. Par exemple, les enfants continuent de faire face à des défis en matière de protection contre les violences, y compris les violences sexuelles ainsi que les violences ayant pour base le genre en milieu scolaire ou contre les exploitations », a fait savoir Chantal Umutoni.

Selon elle, le gouvernement a certes mis en place des lois et des politiques pour lutter contre ces violences et abus, mais leur mise en oeuvre reste un défi. Un effort continu est nécessaire pour garantir que tous les enfants congolais puissent pleinement bénéficier de leurs droits. Au niveau mondial, la Journée mondiale de l'enfance est placée sur le thème « Pour chaque enfant, tous ses droits ». Un thème qui met un accent particulier sur la crise climatique que le monde vit. Pour l'Unicef, la crise climatique est une crise des droits de l'enfant car les enfants sont les principales victimes du réchauffement climatique qu'ils n'ont pourtant en aucun cas provoqué.

Répondre aux aspirations des enfants

La ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa, a, quant à elle, rappelé que le 34e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant est célébré au Congo dans un contexte marqué par la tenue du sommet des trois bassins. Le dérèglement climatique, a-t-elle rappelé, a des effets dévastateurs sur l'environnement et les habitants de la planète ainsi que les enfants en paient le prix fort.

« Les maladies diarrhéiques, le paludisme et la malnutrition, qui sont les trois premières causes de mortalité infantile, sont autant de phénomènes aggravés par le changement climatique. Cela revient à dire que l'enjeu de la lutte contre le changement climatique et partant, de la préservation de l'environnement, est le futur des enfants. Leurs voix doivent être entendues dans les discussions, les décisions et les solutions y relatives », a-t-elle martelé.

Pour elle, les enfants et les jeunes doivent être pleinement impliqués dans le dialogue sur les politiques nationales et globales sur le climat. Ce sont eux qui prendront les décisions de demain et qui les mettront en place. Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa a, enfin, rassuré que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour investir dans les enfants, notamment les plus défavorisés, afin de donner à chacun d'eux des chances égales pour un avenir meilleur.

Dirigeant la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a indiqué que la Journée mondiale de l'enfance est un moment de vérité sur la réalisation en matière des droits des enfants. Pour lui, ce grand moment de vérité nous interpelle tous sur l'accomplissement des rêves légitimes des enfants du monde de vivre en paix.

« Nous comprenons tous que les enfants du Congo demandent aux acteurs politiques que nous sommes, pour chacun d'entre eux, santé, éducation, égalité et protection. Ainsi, ces aspirations majeures et capitales ont été mises en exergue par le jeu de rôle auquel se sont prêtés nos enfants avec talent et savoir-faire. Les pouvoirs publics sont, de ce fait, fortement interpellés pour qu'ils se doivent de veiller urbi et orbi à l'application de la convention relative aux droits des enfants dans notre pays », a-t-il déclaré.