Afrique: Eliminatoires Coupe du monde 2026 - La RDC perd à Benghazi face au Soudan

Après une entame idéale en première journée des éliminatoires du Mondial 2026 en battant la Mauritanie à Kinshasa, les Léopards ont courbé l'échine en deuxième journée en terre libyenne, face au Soudan qui évoluait "à domicile" à la suite de la situation sécuritaire à Khartoum.

Les Leopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont réalisé une mauvaise affaire en deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Fauves congolais ont été croqués, le 19 novembre, à Benghazi en Libye, par les Crocodiles du Nil du Soudan, sur la marque de 0 but à 1, malgré une domination globale dans l'entre-jeu.

Le milieu de terrain Charles Pickel a malencontreusement poussé un ballon dans ses propres buts à la 79e minute, à la suite d'un mauvais renvoi du gardien Mpasi sur un corner. Après sa sortie réussie mercredi dernier dans cette campagne contre la Mauritanie, la RDC est donc surprise dans un match qui était pourtant à sa portée.

Il faut dire que le sélectionneur Sébastien Desabre a remanié l'équipe qui a battu la Mauritanie, en laissant sur le banc au coup d'envoi trois cadres du groupe, notamment le milieu relayeur Samuel Moutoussamy, le dépositaire de jeu Gaël Kakuta et l'attaquant Cédric Bakambu. À leurs places, il a titularisé pour la première fois en match officiel Simon Banza et Grady Diangana. Par ailleurs, il a fait débuter Charles Pickel, Aaron Tshibola et Theo Bongonda (les deux derniers étaient remplaçants au match précédent).

Les entrées en jeu en seconde période de ces cadres ainsi que de Fiston Mayele, Meschak Elia et Silas Katompa n'ont pas changé le cours de la partie, d'autant plus que les Soudanais ont gagné en confiance dans le dernier quart d'heure de la partie. Le technicien français a donc changé une équipe qui gagne ! Ne s'est-il pas mêlé les pinceaux au regard de son banc des remplaçants bien garni ? Le Soudan totalise 4 points, devançant la RDC dans le groupe B des éliminatoires après son match nul d'un but partout en première journée contre le Togo. Les prochaines journées des éliminatoires pour la RDC auront lieu en 2024.