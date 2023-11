Afrique: Politiques foncières - La cinquième édition débute ce mardi

Le Centre africain sur les politiques foncières organise, du 21 au 24 novembre, à Addis-Abeba en Éthiopie, la cinquième édition de la conférence sur les politiques foncières en Afrique.

Selon le communiqué publié par la Banque africaine de développement, l'activité est placée sur le thème « Promouvoir une gouvernance foncière durable en Afrique pour une mise en oeuvre accélérée de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine ». Elle a pour but d'approfondir l'engagement et de renforcer les capacités d'élaboration, de mise en oeuvre et de suivi des politiques foncières en Afrique, grâce à un meilleur accès aux connaissances et à l'information, à l'appui de l'élaboration des politiques foncières fondées sur des données concluantes. Cette rencontre est également un moyen pour favoriser l'amélioration des réseaux, des partenariats et des ressources pour la gouvernance et la politique foncières en Afrique.

Prévue pour quatre jours et en format hybride (en présentiel et en ligne), cette cinquième édition regroupera des experts des gouvernements, des milieux universitaires et de la recherche, des autorités traditionnelles et d'autres acteurs non étatiques, le secteur privé et des partenaires au développement. Organisée tous les deux ans, cette conférence est une initiative conjointe de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, de la Commission de l'Union africaine et de la Banque africaine de développement.