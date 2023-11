Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Le séminaire d'élaboration du cadre des dépenses à moyen terme s'est achevé

Organisée par la direction générale de l'administration et des finances de la Défense nationale avec l'appui technique des agents de la direction générale du plan et du budget, la session a permis de renforcer, du 14 au 17 novembre, les capacités des directeurs de l'administration et des finances des directions générales et centrales ainsi que des commandants organiques des Forces armées congolaises (FAC).

L'activité s'inscrit dans le cadre de la réforme du budget en mode programme qui découle d'une transparence au niveau national d'un corpus supranational. Il s'agit d'une réforme qui dépasse le seul périmètre national puisque née des directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

La session a permis aux participants de saisir les subtilités s'attachant à la logique portée par le système de budget en mode programme. Le directeur général de l'administration et des finances du ministère de la Défense nationale, le commissaire de 2e classe Alain Eugène Aignan Mpara, a expliqué : « Les interactions qui y ont prévalu, la richesse des contributions apportées par les uns et les autres, les débats et les travaux qui ont permis de clarifier certaines thématiques, simplifier la compréhension de certaines questions qui paraissent floues et complexes sont autant de preuves de cette réussite, et illustrent bel et bien la pertinence du deuxième module de ce séminaire ».

%

Conformément au programme défini, les participants se sont appropriés des instruments et des méthodes pratiques qui concourent manifestement à la mise en oeuvre de cette refonte budgétaire. Ils ont travaillé sur le cadre des dépenses à moyen terme et assisté à une présentation approfondie des dépenses à moyen terme ainsi que leurs enjeux. Les pratiques effectuées sur le cadre des dépenses à moyen terme ont été une occasion pour les participants de se familiariser avec les concepts techniques tels le cadre de réussite, la ligne de référence, les nouvelles mesures, etc. Mais aussi de mieux cerner les objectifs techniques tels le tableau de suivi des indicateurs de performance, le tableau des projections des dépenses de chaque programme pratique, le tableau d'évaluation financière des programmes, la matrice du cadre logique et bien d'autres...