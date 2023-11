Congo-Kinshasa: Edition - Le Pr Bobutaka publie sur l'économie et l'entrepreneuriat

Auteur prolixe et éclectique, le Pr Bob Bobutaka Bateko vient de mettre sur la place publique son trente et unième livre. Intitulé « Economie en RD-Congo et entrepreneuriat : Pascal Kinduelo, modèle de l'initiative privée », l'ouvrage de 378 pages a été publié, le 7 novembre, aux Editions universitaires européennes.

L'essai comprend quinze chapitres parmi lesquels « Economie de développement, entrepreneuriat, initiative privée et partenariat » ; « Les pôles d'entrepreneuriat au Congo » ; « Entrepreneuriat musical ». Sur l'endos du livre, on lit : « L'entrepreneuriat fait partie de l'économie de développement. En République démocratique du Congo, la province du Kongo Central est parmi le modèle dans le secteur de l'initiative privée. Sur ce, Pascal Kinduelo Lumbu est mis en vedette dans ce livre pour sa reconnaissance internationale par Forbes, à travers ses apports dans l'économie congolaise ».

Toujours sur l'endos, l'on renseigne ensuite : « En outre, les autres personnes ressources de l'économie au Congo-Kinshasa sont mises en exergue : le Groupe Rawji, le Groupe Forrest, Groupe Ledya, Dan Gertler, Levi Robert, Abed Achour, Damseaux, Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, Augustin Dokolo, Luc Gérard Mputu Nyafé, Gilbert Kiakwama, Moise Katumbi, Albert Yuma Mulimbi, Jean-Pierre Bemba, Raphaël Katoto Katebe, Arthur Kalala Katalayi, Albert Ndele, FEC (Fédération des entreprises du Congo), Perenco, Snél, Airtel, Vodacom et Bceco ». L'ouvrage exploite « les types spécifiques d'entrepreneuriat, à savoir musical, médiatique, scientifique et artistique ».

Aussi note-t-on sur l'endos de la publication, il y a eu la construction d'un schème autour de six pôles d'entrepreneuriat en RD-Congo : Ne-Kongo, Katangais, Baluba, Bangala, Nandé et Bashi et cela s'avère une innovation économique dans le pays. Dans l'avant-propos, Bob Bobutaka affirme que ces pôles de l'entrepreneuriat en RDC constituent la prise en charge du Congolais dans l'édification de sa bourgeoisie nationale.

L'auteur postule : « Aborder le questionnement en rapport avec l'économie nécessite un background sur la systémique à travers la mise en valeur de l'équilibre de l'offre et de la demande. Pour qu'il y ait l'offre, la stratégie d'entrepreneuriat doit s'opérationnaliser en concevant notamment les actions pour la création des emplois ». Par ailleurs, le Pr Bob Bobutaka évoque dans cet ouvrage « les liens commerciaux précoloniaux entre les peuples Kongo, Bobangi et Humbu ».

Mis en évidence dans ce livre à travers un chapitre titré « Kinduelo, le phénomène Banque en RDC », le patriarche Pascal Kinduelo est observé au Congo comme un pionnier de l'initiative privée, un modèle de l'entrepreneuriat dans le secteur bancaire. L'ancien président de la Fédération des entreprises du Congo a été honoré du titre de docteur Honoris Causa de l'Université protestante du Congo et de l'Université Kongo. Selon l'auteur, Pascal Kinduelo est un patriarche de cette bourgeoisie congolaise mentionnée ci-haut.

« Ce banquier constitue, de nos jours, un document d'archives nationales de l'économie de la République démocratique du Congo », indique-t-on. Cet ouvrage se présente comme une invite adressée à cette personne ressource qu'est Pascal Kinduelo, et à d'autres comme Jean Pierre Kiwakana pour le partage de leur riche expérience de l'initiative privée à la jeune génération qui se lance dans l'entrepreneuriat.