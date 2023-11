Maroc: Marrakech - Ateliers interactifs sur l'éducation environnementale au profit de plus de 600 élèves d'Al Haouz touchés par le séisme

Marrakech — La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement a organisé, lundi au Musée Mohammed VI pour la civilisation de l'Eau à Marrakech, une série d'ateliers interactifs sur l'éducation environnementale au profit de plus de 600 personnes élèves issus des zones touchées par le séisme à Al Haouz et transférés vers des sites d'accueil au niveau de la ville de Marrakech pour poursuivre leurs études.

Organisée durant deux jours, sous le thème "Marrakech, Ville durable", cette initiative vise à offrir un soutien psychologique à ces élèves transférés d'Al Haouz et hébergés et pris en charge dans plusieurs établissements d'accueil dans la ville de Marrakech pour poursuivre leurs études.

Initiée en collaboration avec le ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), et le Centre de Médiation des Sciences relevant de l'Université Mohammed V de Rabat, cette action se propose également de venir en aide aux bénéficiaires afin qu'ils puissent surmonter la crise psychologique engendrée par cette catastrophe naturelle et s'engager positivement dans un environnement éducatif sûr où ils peuvent ressentir un sentiment de stabilité, tout en intégrant des éléments d'éducation au développement durable.

Intervenant à cette occasion, Ayman Cherkaoui, directeur du Centre International Hassan II de Formation à l'Environnement relevant de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, a souligné que cette activité revêt une grande importance en ce sens qu'elle sert d'espace propice à l'échange d'idées sur divers sujets liés à l'environnement, à la durabilité et à l'innovation.

Dans la foulée, il a mis en avant l'intérêt particulier que la Fondation ne cesse d'accorder à la Cité ocre, à travers le Programme "Sauvegarde de la Palmeraie de Marrakech" dans le cadre duquel, l'Observatoire de la Palmeraie de Marrakech s'acquitte d'un rôle fondamental.

Par la même occasion, M. Cherkaoui a passé en revue certaines activités et programmes portés par la Fondation, entre autres, la réalisation en collaboration avec les partenaires, d'activités liées aux changements climatiques, ou encore liées au tourisme durable.

De son côté, le représentant du PNUD au Maroc, Karam Amzil, a indiqué que cette activité s'aligne sur les priorités stratégiques du plan d'action de cet organisme onusien au Maroc pour la période 2023-2027, qui vise à accompagner la transition du Royaume vers un modèle de développement durable intégré, global et résilient face aux changements climatiques et aux crises internationales.

Et de poursuivre que cette transition ne peut être réalisée, qu'à travers des programmes et des projets durables qui placent l'éducation des générations montantes au coeur de sa stratégie.

Ces ateliers, a-t-il estimé, représentent une opportunité pour souligner l'importance de l'encadrement et de l'éducation environnementale des jeunes en vue de promouvoir la vie scolaire, bâtir une "citoyenneté environnementale", et diffuser la culture du développement durable parmi les élèves bénéficiaires, tout en leur inculquant les principes et les valeurs de citoyenneté environnementale.

"Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet +Marrakech Ville Durable+, mis en oeuvre par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable en partenariat avec le PNUD", a-t-il rappelé, faisant savoir que ce projet, à travers l'un de ses axes, se propose d'accompagner un certain nombre d'écoles publiques de Marrakech, afin de renforcer leur durabilité et d'offrir un environnement sain aux apprenants via un ensemble d'interventions liées notamment, à l'efficacité énergétique, à la gestion rationnelle des ressources en eau, à la gestion durable des déchets et au développement des espaces verts au sein des écoles.

De son côté, le directeur de l'Académie Régionale d'Education et de Formation (AREF) Marrakech-Safi, Ahmed Karimi, a souligné que cette action s'insère en droite ligne de la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer les élèves issus des zones touchées par le séisme

Cette initiative s'inscrit aussi dans le cadre des objectifs fixés par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, notamment les volets liés à la sensibilisation à tout ce qui est respectueux de l'environnement, y compris les villes durables et les ateliers pédagogiques", a-t-il précisé, indiquant que l'objectif de ces ateliers consiste à initier les élèves aux approches innovantes, telles que la robotique, ainsi que sur des sujets relatifs à la résolution des problèmes environnementaux.

Dans une déclaration à la MAP, la responsable des programmes d'éducation à l'environnement et développement durable à la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, Meryem Khodari a relevé que cette initiative s'inscrit dans la dynamique de transition écologique de la ville de Marrakech, puisqu'elle vise à apporter un soutien à plus de 600 élèves issus des lycées du secondaire collégial à Al Haouz touchés par le séisme du 08 septembre dernier.

A travers ces activités, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement et ses partenaires, visent à vulgariser les concepts d'éducation au développement durable, contribuant ainsi à sensibiliser les jeunes sur les questions environnementales, a-t-elle expliqué, notant que ces activités se déroulent dans un cadre propice à l'expression positive. La finalité étant d'apporter du réconfort aux jeunes et de restaurer un sentiment de stabilité, et ce en dépit des circonstances difficiles endurées.

Etalés sur deux jours, ces ateliers interactifs permettront aux jeunes participants et leurs encadrants de découvrir dans les détails, les programmes "Jeunes Reporters de l'Environnement" (JRE) et "Sauvegarde de la Palmeraie de Marrakech" portés par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, ainsi que le programme "Marrakech Ville Durable" porté par le PNUD.

L'accent sera mis également, à travers des ateliers dédiés, sur la robotique en se basant sur des jeux éducatifs et la réalité virtuelle, outre des activités artistiques, avec l'accompagnement d'experts.

Au menu de cet événement figurent également des activités d'animation et de divertissement et une visite du Musée Mohammed VI pour la civilisation de l'Eau à Marrakech.