Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Me Jedrick Bosseko souhaite valoriser l'hapkido à Brazzaville

L'Association congolaise d'hapkido a organisé, le 18 novembre, la cérémonie de mise en place de la commission départementale de Brazzaville. Au terme de cette rencontre, c'est Me Jedrick Bosseko qui dirigera les activités de ce sport dans la capitale.

Il veut donner de la valeur à cet art martial pour le dynamiser et faire vivre les clubs d'hapkido. Sa nomination, en effet, a coïncidé avec l'ouverture de la saison sportive 2023-2024 de cette association.

A en croire les responsables de cette association, la nouvelle saison sportive sera pleine de défis. Elle sera subdivisée en sept axes prioritaires qui s'adaptent aux orientations du ministère chargé des Sports. Il s'agit de la collecte et publication des données statistiques des licenciés et des entraîneurs par niveau ou grade, de la redynamisation des sous commissions et clubs, de la formation des officiels techniques (entraîneurs, arbitres, juges...), de la formation et préparation des athlètes, de l'organisation des compétitions au profit des jeunes, de l'organisation du Conseil départemental et des championnats départementaux ainsi que de la participation aux championnats nationaux. Le moment de se mettre au travail bien fait est arrivé pour la grandeur et l'honneur de l'hapkido.