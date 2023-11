Congo-Brazzaville: Activités génératrices de revenus - Remise de kits aux jeunes femmes et filles vulnérables

L'Organisation non gouvernementale dénommée Azur développement a remis, le 17 novembre, à Brazzaville des kits d'apprentissage aux petits métiers aux jeunes femmes lors de la clôture de l'atelier de sensibilisation à « la prévention des maladies sexuellement transmissibles, grossesses précoces ainsi que contre les violences sexuelles ».

Les kits permettront aux bénéficiaires d'exercer des activités génératrices de revenus en vue de leur insertion socio-professionnelle et économique pour leur autonomie. Le don a été offert en fonction de la spécialité de chacune après trois mois de formation en pâtisserie, en commerce et bien d'autres ainsi qu' une sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles.

La donation est composée notamment des fours à gâteaux traditionnels, des bidons d'huile, de cartons de poisson et de produits laitiers. Les bénéficiaires ont été sensibilisées à la prévention des infections sexuellement transmissibles, au VIH-sida, aux grossesses précoces et non désirées et aux violences sexuelles. Il leur a été également présenté les services du guichet unique d'assistance aux femmes et jeunes filles ainsi que les centres de santé partenaires de l'association. L'échange avec ces femmes a porté sur l'espacement des naissances, les méthodes contraceptives, le port du préservatif et l'accompagnement des services du guichet unique en cas de viol.

Notons que l'atelier a été organisé dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Promotion des droits et autonomisation économique des femmes et des filles vulnérables » dans les départements de Brazzaville, de la Bouenza et de Pointe-Noire, avec la subvention du Fonds de la francophonie. L'objectif est de permettre un meilleur accès des femmes et des jeunes filles vulnérables aux opportunités de formation, d'améliorer leurs aptitudes et de prévenir les grossesses précoces non désirées ainsi que les violences sexuelles en renforçant leur accès à l'information et aux services de santé sexuelle et de la reproduction offerts par les centres de santé partenaires du projet,