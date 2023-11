Ile Maurice: Liberté conditionnelle accordée à huit autres suspects

Ajmal Imrit, qui avait été arrêté le 23 octobre après les incidents survenus au Gran Konser et qui était en détention préventive à la prison de Beau-Bassin, a retrouvé la liberté conditionnelle hier contre une caution de Rs 15 000 devant la Bail and Remand Court.

L'habitant de Trèfles, qui travaille comme décorateur, fait face à une accusation provisoire de «damaging property by band» et d'«unlawful assembly». Il avait clamé son innocence et avait expliqué s'être rendu à la Citadelle pour placer deux banderoles dans le cadre de la marche pour la Palestine du 22 octobre. Selon l'habitant de Trèfles, après avoir garé sa voiture, il n'avait pas pu placer ses banderoles. Il était au pied de la Citadelle lorsque des gens ont commencé à descendre. Le bureau du Directeur des poursuites publiques a enlevé l'objection pour sa remise en liberté sous caution. Il a retenu les services de Mes Anoup Goodary et Sanjeev Teeluckdharry. Ajmal Emrit devrait quitter la prison aujourd'hui et s'acquitter de sa caution.

La liberté conditionnelle a aussi été accordée à Noor Mohammad Hosanee, qui a retenu les services de Me Shafik Cassim Jeehan. Six autres suspects ont retrouvé la liberté conditionnelle devant la magistrate Shavina Jugnauth contre une caution de Rs 25 000. Il s'agit de Muhammad Mujahadin Ruhomutally, Mamad Choomka, Tawqeer Munsoo, Djibrail Munsoo, Yousouf Mungroo et Fardeen Jeenathally. Ils sont représentés par Mes Rama Valayden, Naushad Paurobally et Nadeem Hyderkhan, entre autres.