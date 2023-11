Ile Maurice: Du lait infantile périmé depuis 2019 stocké avec des consommables

L'inspecteur principal du ministère de la Santé a lui aussi fait une descente des lieux à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, le 30 octobre. Et même si des mesures de «cover-up» étaient enclenchées, le constat est accablant.

On se souvient des photos et des vidéos prises par Ehsan Juman et Shakeel Mohamed le 30 octobre dans la cuisine et le store de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. Constatant que certains produits allaient être déplacés ou cachés, les deux députés travaillistes ont demandé aux policiers arrivés sur place d'alerter les autorités sanitaires pour que des échantillons soient pris sur ce qui pouvait l'être.

Après analyses et vérifications faites par une équipe, sous la supervision de l'inspecteur principal du département de Public Health and Food Safety de la Santé M. K. Jafferkhan, un rapport a été soumis le lendemain même, soit le 31 octobre, au directeur de l'autorité sanitaire, M. E. Furreedan.

Lait pour bébé expiré depuis 2019

Les rapporteurs ont quand même pu confirmer certains dires des deux députés. Le constat et les recommandations sont sans équivoque: les produits non-utilisables et périmés à être mis à la poubelle sont bien conservés avec les produits utilisables; les produits alimentaires et non-alimentaires auraient dû être conservés séparément ; des produits alimentaires ont été retrouvés à même le sol qui est sale alors qu'ils auraient dû être placés sur des étagères à 30 cm du sol, et le sol n'était même pas recouvert de carreaux en céramique. Un inventaire effectué par les inspecteurs a démontré que des produits périmés étaient stockés parmi les autres qui sont non-périmés. Exemple : on a retrouvé du lait pour bébé qui a expiré depuis décembre 2022, 2020 et même 2019.

Question : ceux qui sont responsables de la préparation des repas vérifient-ils si les produits sont expirés ? D'autant plus que l'on sait comment, parfois, les dates d'expiration sont écrites en très petites lettres. Les inspecteurs proposent que le système «First-in, Firstout» soit utilisé pour que, justement, les produits ne soient pas périmés avant utilisation. Ehsan Jumanest formel: on a servi du soya expiré aux patients. Car «il n'y avait pas d'autres stocks». À noter que ce produit est pourtant disponible à un prix relativement bas.

Ce rapport confirme en tout cas la déclaration de Kailesh Jagutpal: les produits à jeter sont gardés à côté des produits utilisés pour servir les malades. Et peut-être aussi au personnel. Ehsan Juman nous rappelle que ce constat officiel a été fait six mois après le rapport d'audit interne rendu public par Xavier-Luc Duval le 7 novembre. «Il a fallu que nous débarquions à l'hôpital pour que le ministre Jagutpal prenne connaissance du rapport d'audit interne.» C'est vrai que lors de la conférence de presse du 7 novembre, juste après la Private Notice Question, à une question d'un journaliste qui voulait savoir s'il comptait poursuivre au civil Ehsan Juman et Shakeel Mohamed, le ministre de la Santé avait répondu: «J'ai mieux à faire, comme l'étude du rapport interne.»