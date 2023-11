Tunisie: Résilience économique en Tunisie - Quelle stratégie pour l'avenir ?

Abdelkader Boudriga propose une vision stratégique pour l'avenir économique de la Tunisie. Cette stratégie met en lumière la nécessité d'une évolution constante, d'innovations audacieuses et d'une gestion proactive pour surmonter les défis économiques, tout en soulignant l'importance cruciale de comprendre les dynamiques mondiales.

Le président du cercle des financiers tunisiens, Abdelkader Boudriga, a récemment livré une analyse approfondie de la résilience économique de la Tunisie, mettant en lumière la complexité des défis tels que la pandémie mondiale et les chocs géopolitiques. Malgré ces adversités, la Tunisie a démontré une capacité de résilience remarquable, notamment grâce à une stratégie proactive de la Banque centrale.

Résilience et réinvention

Boudriga a insisté sur l'importance d'une évolution économique continue, soulignant la nécessité d'une adaptation constante, de solutions innovantes, et d'une évolution proactive pour surmonter les contraintes économiques. Il a placé la compréhension des tendances mondiales au coeur de sa réflexion, incitant à la mise en place de politiques économiques encourageant un développement continu.

Un point essentiel de son analyse est le changement économique initié en 2018, que Boudriga défend en mettant en relief la nécessité de comprendre la complexité économique. Il a souligné la diversité des sujets économiques comme un facteur-clé de la résilience de la Tunisie.

Concernant les défis contemporains tels que la réduction des prix et les implications des politiques économiques, l'expert a insisté sur la nécessité d'une gestion équilibrée. Il a souligné le besoin de maintenir des prix compétitifs tout en répondant aux besoins sociaux, et a placé le financement au coeur des préoccupations, mettant en lumière la complexité de l'endettement et l'impératif d'avoir des ressources adéquates pour transformer ces contraintes en opportunités, assurant ainsi une croissance durable.

Oser l'innovation pour un avenir florissant

Le coeur du défi économique, selon Boudriga, réside dans la nécessité de développer continuellement de nouveaux systèmes économiques. Il a souligné l'urgence de l'innovation et de l'évolution constante pour assurer la pérennité économique, définissant le système économique comme un ensemble d'activités spécialisées. Il a aussi insisté sur la diversité des filières comme un élément essentiel pour atténuer les conflits et promouvoir des objectifs communs.

Boudriga a accordé une attention particulière aux organismes impliqués dans le système économique, soulignant leur rôle dans la coordination et le développement. Il a insisté sur la compétition honnête comme essentielle pour la vitalité économique, explorant les barrières réglementaires et non réglementaires qui peuvent entraver cette compétition.

En ce qui concerne le financement et les transformations économiques, Boudriga a souligné la nécessité cruciale de comprendre les difficultés économiques mondiales et exploré les solutions nécessaires. Il a abordé la complexité de la situation financière mondiale, identifiant le besoin pressant de traduire ces défis en opportunités. Il a en outre examiné l'impact économique supplémentaire résultant des investissements du gouvernement, soulignant la nécessité critique de solutions innovantes pour maintenir un équilibre financier.

Dans le même sillage, Boudriga a mis en exergue la nécessité d'une approche holistique envers les défis économiques, soulignant que la résilience ne peut être atteinte que par une compréhension approfondie des dynamiques mondiales et une adaptation constante. Il a insisté sur l'importance d'une gouvernance économique transparente et efficace, soulignant que la confiance des investisseurs repose sur une prise de décision éclairée.

L'expert a souligné également la nécessité d'investissements dans l'éducation et la formation pour créer une main-d'oeuvre qualifiée capable de relever les défis futurs. Dans ce cadre, il a mis en avant l'importance de stimuler l'innovation et la recherche, appelant à des partenariats entre le secteur privé, le gouvernement et les institutions académiques.

En évoquant les transformations économiques, Boudriga a exploré les avantages d'une économie diversifiée, mettant en garde contre la dépendance excessive à un secteur particulier. Il a encouragé la création d'écosystèmes économiques dynamiques, favorisant la collaboration entre les entreprises, les start-up et les organismes gouvernementaux.

Par ailleurs, il a souligné l'importance de l'éthique des affaires, soulignant que le succès économique doit être équilibré avec la responsabilité sociale. Boudriga a appelé à une vision à long terme, mettant en avant la durabilité comme un impératif pour l'avenir.