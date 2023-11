Tunisie: Maher Sdiri (ex-international et ancien joueur de l'OB et du CA) - «Patience et efficacité offensive...»

C'est la recette de la victoire proposée par l'ex-international pour qui le Malawi est un adversaire, certes, respectable, mais demeure prenable même à domicile.

« C'est un autre match que l'équipe de Tunisie abordera avec une approche différente. Quatre jours après avoir remporté une large victoire face à la modeste sélection de Sao Tomé-et-Principe, notre team national s'apprête à se déplacer chez un adversaire d'un autre calibre. Le Malawi force, certes, le respect, mais demeure prenable même à domicile, bien qu'il ait allé chercher la victoire au Libera lors de la 1ère journée de ces éliminatoires du Mondial 2026.

L'équipe nationale doit aborder ce deuxième match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avec pour but d'aller ramener la victoire dans la perspective de consolider son leadership du Groupe H. Pour ce faire, il faut adopter la bonne stratégie tactique qui, à mon avis, doit reposer sur la patience et l'efficacité offensive. Ce sont là les deux clefs de la réussite dans cette confrontation. Notre team national doit aborder ce match avec une certaine réserve. Je préconise le schéma tactique du 4-2-3-1 afin d'assurer la sécurité en défense, la création de surnombre au niveau du milieu de terrain et la transition rapide.

L'équipe de Tunisie a une réputation à défendre et ce n'est pas le Malawi qui va nous arrêter. Il suffit d'assurer les conditions de réussite, à commencer par l'alignement du onze de départ adéquat en titularisant ceux qui le méritent.

Notre groupe n'est pas le plus difficile. Il ne faut pas tomber dans la facilité, non plus. A nous de prendre notre match au sérieux et gérer ses péripéties avec réalisme et intelligence. Un résultat positif contre le Malawi nous mettrait dans une position confortable en tête du classement de notre groupe ».