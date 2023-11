Algérie: Laagab préside la cérémonie d'installation du nouveau SG du ministère

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a présidé, lundi, la cérémonie d'installation du nouveau Secrétaire général du ministère, Mokhtar Khaldi, en remplacement de Mme Bouhamidi Fouzia, indique un communiqué du ministère.

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence des directeurs et responsables des établissements médiatiques sous tutelle et de cadres et fonctionnaires du ministère.

Le nouveau SG du ministère a "adressé ses remerciements et exprimé toute sa reconnaissance aux hautes autorités du pays et au ministre de la Communication pour la confiance placée en lui", assurant "qu'il ne ménagera aucun effort pour apporter au secteur la plus-value escomptée".

M. Khaldi a occupé plusieurs postes, dont celui de cadre au cabinet du ministère de la Culture et de la communication, directeur de la culture des wilayas de Boumerdes, Jijel et Alger, et P-dg de l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG).