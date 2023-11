Algérie: Chauffages et détecteurs de CO - 25 échantillons testés dans des laboratoires spécialisés

ALGER — Le directeur du contrôle de la qualité et de la répression de la fraude au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Mohamed Benzaidi a affirmé, lundi à Alger, qu'il a été procédé au contrôle de 18 unités de production d'appareils de chauffage et de détecteurs de monoxyde de carbone et au prélèvement de 25 échantillons testés au niveau des laboratoires spécialisés.

Les résultats des échantillons prélevés des unités de production d'appareils de chauffage et de détecteurs de monoxyde de carbone, dont 14 appareils de chauffage à gaz et 11 détecteurs de monoxyde de carbone, ont révélé l'incompatibilité de deux détecteurs de monoxyde de carbone dont les marques ont été annoncées récemment par le ministère, a précisé M. Benzaidi sur les ondes de radio nationale.

L'opération de contrôle menée par le ministère touche tous les opérateurs économiques au niveau de la production, l'importation et la distribution de ces appareils, a-t-il expliqué.

Selon le responsable, l'objectif de cette opération est de s'assurer de la conformité de ces appareils avec les dispositions de l'arrêté interministériel du 31 janvier 2016 relatif au règlement technique fixant les exigences de sécurité des appareils à gaz combustible ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté interministériel du 10 novembre 2020 portant adoption du règlement technique fixant les exigences de sécurité des appareils électriques de détection de monoxyde de carbone à usage domestique.

"21 échantillons sont en cours d'analyse, dont 13 appareils de chauffage et 8 détecteurs", a fait savoir M. Benzaidi qui a ajouté que "l'opinion publique et les consommateurs seront informés des résultats en cas de non conformité de ces appareils".

Les tests effectués au niveau des laboratoires relevant du ministère "sont soumis aux normes de la qualité en vigueur, aux textes juridiques et aux normes internationales", a-t-il dit.

Le ministère ambitionne d'augmenter le nombre de ces laboratoires accrédités de 35 actuellement à 45 laboratoires d'ici fin 2024, selon le même responsable, qui a fait état de huit (8) laboratoires ayant obtenu l'agrément de l'Organisme algérien d'accréditation (ALGERAC), en attendant l'accréditation de neuf (9) autres laboratoires.

M. Benzaidi a souligné que "les consommateurs ne sont pas en mesure de tester les chauffages et les appareils de détection du monoxyde de carbone", les appelant, dans ce sens, "à se montrer vigilant notamment quant à l'installation de ces équipements qui doit être effectuée par un plombier qualifié".

Plus de 1.7 million interventions en matière de pratiques commerciales et conformité des produits

Présentant le bilan des interventions des services relevant du ministère durant les dix (10) premiers mois de 2023, M. Benzaidi a fait état de "l'enregistrement de 1.734.000 interventions en matière de pratiques commerciales, de conformité des produits, et de répression de la fraude, donnant lieu à l'enregistrement de 166.000 contraventions et l'établissement de 157.000 procès-verbaux officiels de poursuites judiciaires".

Parallèlement, les services du ministère ont pris des mesures administratives conservatoires qui se sont traduites" par la saisie de marchandises d'une valeur totale de 1.58 milliard DA, outre la proposition de fermeture de 11.493 locaux commerciaux".

Pour ce qui est de la conformité des produits, le même responsable a fait savoir que les services du ministère avaient effectué "810.000 opérations de contrôle à la suite desquelles 50.000 procès-verbaux de poursuite judiciaire ont été dressé".

Il a été procédé, par mesures conservatoires, à la saisie de marchandises non conformes ou impropres à la consommation d'une valeur totale estimée à 1,133 milliard de dinars", a-t-il ajouté.

M. Benzaidi a également évoqué le bilan des interventions des inspections frontalières qui ont traité "plus de 41.000 dossiers de déclarations d'importation de produits, d'une valeur totale de 2,3 milliards de dinars.

40.758 décisions d'entrée de produits ont été délivrées et 550 cargaisons de produits ont été refoulées.

Les statistiques enregistrées en matière d'intoxication font ressortir qu'au cours de la même période, 444 cas d'intoxications alimentaires collectives ont été enregistrées, dont 152 cas enregistrés au niveau commercial, soit 37%, et 262 cas enregistrés en dehors du secteur commercial (fêtes, repas à domicile, cantines scolaires ou universitaires, bases de vie et restaurants d'entreprises) soit 63%.

Ces intoxications ont touché 6331 personnes, dont 2028 personnes au niveau du tissu commercial et 4303 personnes en dehors du secteur commercial.

Par ailleurs, 122 procès-verbaux ont été dressés pour des poursuites judiciaires contre les contrevenants, 82 locaux commerciaux ont été fermés et une quantité de plus de 1,6 tonnes de produits alimentaires a été saisie, selon le même responsable.