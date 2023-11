Afrique du Nord: Boughali salue le vote des textes de loi relatifs au secteur de l'Information

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a salué, lundi, le vote des textes de loi relatifs au secteur de l'Information dans ses volets écrits, électroniques et audiovisuels, affirmant que ces textes constituaient "un jalon supplémentaire dans l'édifice du métier de journaliste", indique un communiqué de l'Assemblée.

Dans une allocution à l'issue du vote des textes de loi relatifs au secteur de l'Information, M. Boughali a affirmé que "le vote des deux projets de loi relatifs à l'Information dans ses volets écrits, électroniques et audiovisuels a permis de poser un jalon supplémentaire dans l'édifice du métier de journaliste".

Il a estimé, en outre, que "l'effort consenti dans le contexte du vote desdits textes se reflétera positivement sur la profession et ses praticiens, en plus de renforcer les acquis réalisés et d'élargir le cercle de crédibilité professionnelle, notamment sur fond des guerres cybernétiques qui ciblent les peuples et leurs constantes".

Le président de l'APN a cité, en outre, l'adoption des dispositions, objet de désaccord entre les deux chambres du Parlement, dans la loi relative aux forêts et aux richesses forestières, saluant les efforts des députés et leurs interactions dans les commissions paritaires et lors des débats enrichissant". "Ces derniers ont accordé l'intérêt nécessaire aux amendements", a-t-il estimé.

D'autre part, M. Boughali a évoqué l'agression sioniste contre la population de Ghaza et "la barbarie sans précédent" à laquelle se livre l'entité sioniste "face à la résistance du peuple palestinien", affirmant que "l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, se range toujours du côté des personnes éprises de liberté".

Par ailleurs, il a estimé que l'appel du président de la République à la formation d'un front arabe constitué d'experts et de juristes pour poursuivre les sionistes devant la Cour pénale internationale (CPI) "est la preuve de la position immuable de l'Algérie et à la pertinence de ses positions".

Aussi, a-t-il saisi l'occasion pour adresser ses remerciements au président de la République qui "a exprimé la conscience du peuple, représenté par ses institutions et toute sa composante", ajoutant que la séance extraordinaire consacrée à la Palestine a confirmé les propos du président de la République qui avait déclaré que "l'indépendance de l'Algérie sera incomplète tant que la Palestine n'aura pas recouvert tous ses droits".