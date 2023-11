Togo/Sénégal: Elim Coupe du Monde 2026 - Aliou Cissé prédit un grand spectacle contre le Togo

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, s'est prononcé ce lundi soir en conférence de presse, à la veille de leur choc contre le Togo, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

La rencontre a lieu ce mardi au Stade de Kégué à Lomé. Un duel entre les Éperviers du Togo et les Lions de la Téranga du Sénégal, qui commence à 16H00 GMT.

Avant ce match très attendu, Aliou Cissé s'est naturellement présenté en conférence de presse d'avant-match et a répondu aux questions des journalistes.

Combien de points êtes-vous venus chercher à Lomé ?

« C'est une question bizarre que vous me posez. Je crois que nous, on respecte tous nos adversaires et le Togo en fait partie.

Cette équipe togolaise, on la connaît. Elle a énormément d'individualités.

C'est une très bonne équipe. De la qualité défensivement, au milieu et devant.

Nous venons ici avec beaucoup d'humilité. Ce qu'on veut c'est le meilleur résultat possible.

Nous savons que nous allons avoir un match très disputé avec un stade bien rempli qui poussera son équipe. Je pense que demain, il y aura un grand spectacle.

En gros, nous nous préparons bien, mais comme je l'ai dit, c'est avec beaucoup d'humilité et assez de confiance.

La dernière fois que vous êtes venus ici, vous avez décroché l'égalisation (1-1) dans les arrêts de jeu. Est-ce qu'on peut s'attendre à un scénario pareil ?

Je n'en sait rien. Chaque match a ses spécifiées. Chaque match a ses caractéristiques, donc les matchs se suivent mais ne se ressemble pas.

C'est une place difficile, on le sait depuis plus de dix ans. Depuis plus de quinze ans, de vingt ans.

J'ai même fait partie d'une génération qui est déjà venue jouer ici. Je connais très bien le Togo, je connais très bien Lomé.

Je connais l'hostilité qu'il y a là, les supporters, à quel point ils sont très proches de leur équipe.

Mais de notre part, on a emmagasiné beaucoup d'expériences pour pouvoir justement gérer ces genres de matchs.

On le sait, ça va être un match difficile. C'est une rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Dans la mesure où les Togolais ne sont pas qualifiés à la CAN et qu'aujourdh'hui la ligne de mire, c'est la qualification pour aller à la Coupe du Monde (2026).

Je n'ai aucun doute que cette équipe togolaise entrera sur le terrain avec énorme de confiance.

Mais comme je l'ai dit, nous aussi on a des arguments à faire valoir. Nous sommes sur une bonne dynamique actuellement.

Donc, j'espère que demain (ce mardi) nos joueurs se lâcherons, prendrons plaisir et surtout mettre tous les arguments de notre côté pour essayer de faire le meilleur résultat possible.

C'est une place difficile, je le dis et mes joueurs le savent.

La plupart d'entre eux a déjà joué ici, nous savons ce qui nous attend.

Mais comme je l'ai dit on s'est déplacé sur d'autres places beaucoup plus hostiles que Lomé et on a toujours essayé de faire un meilleur résultat.

C'était un match difficile, effectivement il y a deux ans, ce qu'il faut retenir, c'est que mon équipe n'a pas abdiqué, mon équipe n'a rien lâché et on a égalisé à la 92e minute. Ce match là nous a permis de gagner la CAN aussi.

Quelle sera la force des Sénégalais demain sur le terrain ?

On est à la veille du match. Je ne vais pas vous dire ici quelles sont les forces du Sénégal.

Parce que je sais que cette conférence de presse est suivi de tous nos adversaires.

Mais les force du Sénégal ont les connais, on a un bon collectif, une grande solidarité.

On est capable d'être au rendez-vous des matchs importants et ce match l'est.

Et comme chaque match important, on a su se mobiliser, on a su faire les choses comme il fallait le faire pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible.

Et demain, on sera dans cette optique, faire de notre mieux pour repartir avec un meilleur résultat possible.

Contrairement à votre dernière venue à Lomé où vous aviez des joueurs à Chelsea ou encore à Liverpool ou Naples, cette fois, vous avez des cadres qui ont rejoint l'Arabie saoudite.

L'équipe a-t-elle été amoindrie par ces déplacements ?

J'ai des garçons qui sont affûtés. Je suis très satisfait de ce qu'ils font même s'il ne sont pas à Naples ou à Chelsea (Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy).

Ce sont des cadres dans les équipes où ils jouent, ils sont des leaders là où ils jouent.

Quand ils jouent ils continuent à impacter de leur qualité, de leur abnégation dans cette sélection, ce sont des cadres de cette équipe nationale.

Ils ont énormément d'expériences : champions d'Europe, champions d'Afrique, plus de 100 sélections, ce sont des garçons sur lesquels compte encore l'équipe du Sénégal.

Mais les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de humble.

J'aimerai que vous me sortiez une seule image, un seul dans cette conférence de presse où j'ai dit que le Sénégal ne pouvait pas perdre. Parce que je trouve que c'est faux.

Je n'ai jamais dis ça ! Je fais attention à tout ce que je dis et tout le monde sait que je respecte mes adversaires et il y a des mots que je n'utilise jamais dans mes conférences de presse. Ce que vous venez de dire est un mensonge.

Vous avez récemment été prolongé pour d'autres objectifs à la tête de l'équipe, est-ce que cela vous donne encore de la pression pour gagner encore d'autres titres ?

Vous aimez me mettre de la pression. Je ne ressens pas de pression.

Ce que je fais je le fais avec plaisir. Ça fait bientôt trente ans que je suis dans ce métier.

C'est depuis quatorze ans que je suis dans ce travail, donc je vie avec et c'est un plaisir, un honneur et un privilège de faire ce métier.

Je ne pourrais rien changer contre ce qui est là. C'est ce que j'aime que je fais.

Certe, il y a des difficultés, comme l'entraîneur du Togo (Paulo Duarte) peut en avoir ou comme celui de l'Algérie, de la France et d'ailleurs aussi pourraient en avoir. Cela fait partie du monde.

Pour rien au monde je n'échangerai jamais ce travail parce que ce travail là je l'aime et je vie pour.

Après avoir critiqué l'arbitrage face au Soudan, qu'attendez-vous deed officiels de demain pour le match contre le Togo ?

Ça fait huit ans que je suis sur le banc des Lions de la Téranga.

C'est vrai, mais au delà du fait que je sois le sélectionneur du Sénégal j'ai été le capitaine de mon pays donc je connais l'Afrique.

J'ai eu plusieurs sélections. Je connais aussi l'arbitrage il y a vingt ans et je connais l'arbitrage d'aujourd'hui.

Mais en réalité, il n'y a pas que moi qui se paint. Je crois que votre entraîneur aussi s'est plaint de l'arbitrage.

Mais je parie que pendant votre conférence de presse presse personne ne lui posé la question (rires).

C'est à une question que j'ai répondu, j'ai juste donné mon avis.

En réalité, dans l'optique de pouvoir améliorer le jeu, améliorer le football africain qui est en plein ascension actuellement, je crois que c'est un tout.

Ce n'est pas seulement de bons entraîneurs, ce n'est la seulement de bons terrain ni de bons joueurs, mais aussi d'avoir de bon arbitres.

L'idée derrière les apports est de pouvoir améliorer le jeu pour que quand les gens regardent le football du continent africain qu'ils voient que nous somme en train de progresser dans beaucoup de domaines.

Loin de nous de critiquer l'arbitrage.