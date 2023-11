Ethiopie: Le gouvernement éthiopien crée un environnement favorable et des solutions durables pour les réfugiés somaliens

<strong>Addis Ababa — Le gouvernement éthiopien a pris des mesures pour créer un environnement juridique et politique favorable et fournir des solutions durables aux réfugiés somaliens dans le cadre du plan d'action global, a déclaré le directeur général adjoint du Service des réfugiés et des rapatriés (RRS), Mulualem Desta.

La réunion ministérielle annuelle de bilan de la plateforme de soutien de l'IGAD et de la mise en oeuvre du plan d'action pour la déclaration de Nairobi est en cours à Addis-Abeba.

La réunion comprend les experts techniques qui ont commencé aujourd'hui et qui seront suivis par la réunion ministérielle du 23 novembre 2023.

Il convient de rappeler que la déclaration de Nairobi sur les solutions durables pour les réfugiés somaliens et la réintégration des rapatriés en Somalie a été approuvée en mars 2017.

Dans son allocution de bienvenue au nom du Secrétaire exécutif de l'IGAD, Mohamed Elduma a déclaré que depuis 2017, les États membres de l'IGAD ont poursuivi une approche régionale dans la recherche de solutions durables pour les populations déplacées et leurs communautés d'accueil.

Cette approche découle du Sommet spécial de l'IGAD de mars 2017 sur les solutions durables pour les réfugiés somaliens et la réintégration des rapatriés en Somalie, a-t-il ajouté.

%

Le sommet a reconnu la nature régionale des impacts et des solutions à la fois pour les déplacements et les migrations mixtes et a souligné la nécessité d'un cadre régional renforcé pour l'intégration et la coopération.

La réunion d'aujourd'hui vise à faire le point sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la déclaration de Nairobi et des déclarations thématiques qui l'accompagnent, et à approuver la stratégie régionale de l'initiative de solutions pour les déplacements à l'intérieur et en provenance du Soudan et du Sud-Soudan.

La réunion examinera et validera également le projet de cadre de résultats consolidé de la plateforme de soutien de l'IGAD, validera et approuvera les méga engagements régionaux conjoints sur les solutions durables et le changement climatique, et approuvera le cadre politique de l'IGAD sur la protection des réfugiés.

"Alors que nous nous préparons au Forum mondial sur les réfugiés de décembre 2023, les États membres sont encouragés à présenter des engagements intelligents qui peuvent être traduits en initiatives concrètes au profit des réfugiés, des déplacés internes, des rapatriés et des communautés d'accueil dans notre région", a-t-il ajouté.

Le directeur général adjoint du Service des réfugiés et des rapatriés (RRS), Mulualem Desta, a pour sa part déclaré que dans le cadre du plan d'action global, le gouvernement éthiopien a pris des mesures pour créer un environnement juridique et politique favorable et fournir des solutions durables globales aux réfugiés somaliens.

Dans le cadre du déploiement du cadre global de réponse aux réfugiés (CRRF), le gouvernement éthiopien a approuvé une proclamation qui accorde aux réfugiés le droit au travail, la liberté de mouvement, l'accès à l'enseignement secondaire, tertiaire, technique et professionnel, à l'éducation des adultes et à l'éducation non formelle, ainsi que d'autres droits importants.

Après l'adoption de la proclamation, le gouvernement a publié trois directives pour guider la mise en oeuvre pratique et s'est engagé avec les parties prenantes à élargir l'espace de protection et d'asile pour les réfugiés.

"Depuis l'adoption de la déclaration de Nairobi, l'Éthiopie a élaboré une feuille de route complète qui décrit les principales activités et les échéances. Cette feuille de route met l'accent sur la nécessité de réformes juridiques et politiques, sur le renforcement des capacités techniques et sur les interventions de développement visant à soutenir l'autonomie des réfugiés et à leur offrir des moyens de subsistance", a-t-il déclaré.

Le gouvernement éthiopien a également inclus les réfugiés dans la sixième série de plans de développement du secteur de l'éducation (ESDP VI) et dans le système d'information sur la gestion de l'éducation (EMIS).

Néanmoins, la pleine réalisation de l'engagement de mon gouvernement à l'égard de la déclaration de Nairobi nécessitera des efforts collectifs et le soutien de la communauté internationale, dans un esprit de partage des charges et des responsabilités.

Dans ses remarques, le représentant du HCR en Éthiopie, Andrew Mbogori, a déclaré que l'ampleur et la complexité des problèmes de déplacement en Afrique nécessitaient une action urgente.

Les déplacements forcés représentent un défi majeur pour le développement du continent, qui compte certains des cas de déplacement les plus prolongés au monde, avec des perspectives limitées de retour ou d'autosuffisance.

Si de nombreux pays d'Afrique ont fait preuve d'une solidarité exemplaire, ils sont eux aussi confrontés à d'importants problèmes de développement et à des contraintes en matière de ressources.

Malgré ces difficultés, les États membres de l'UA ont soutenu avec enthousiasme l'élaboration du Pacte pour les réfugiés et y ont participé.

"Notre réponse aux réfugiés est un impératif moral, celui d'alléger les souffrances d'autres êtres humains. En travaillant ensemble pour faire face aux déplacements forcés, nous nous engageons à construire un monde plus sûr, plus pacifique et plus prospère pour nous tous", a-t-il déclaré.

Plusieurs pays africains, dont le Tchad, Djibouti. L'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, la Somalie, l'Ouganda et la Zambie ont piloté le Cadre global d'intervention pour les réfugiés (CRRF), ce qui a donné lieu à d'importantes réformes politiques et à des programmes novateurs.