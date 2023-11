Sénégal: Les communautés et les parents invités à encourager les enfants à rester à l'école

Pikine — L'inspecteur de l'enseignement Maguette Diop, en service à l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Pikine (banlieue de Dakar) a exhorté, lundi soir, les parents et les communautés à encourager les enfants à rester à l'école au lieu de se lancer dans l'émigration irrégulière au prix de leur vie.

»Quand des enfants de moins de 15 ans prennent des pirogues pour l'émigration clandestine, c'est un risque majeur. Nous appelons les parents, les communautés mais aussi les autorités à veiller à ce que les enfants restent à l'école et renoncent à cette aventure risquée. Il faut faire en sorte que nos enfants puissent rester à l'école », a-t-il déclaré.

L'Inspecteur Diop intervenait en marge du Forum populaire d'éducation et de sensibilisation sur les droits des enfants en lien avec les services sociaux de base dans les départements de Pikine et Guédiawaye (banlieue de Dakar). L'activité était organisée par International Budget Partnership (IBP) en collaboration avec Save the Children.

Selon lui, »ce forum communautaire sur les droits des enfants est une occasion qui vise à créer une synergie autour de l'éducation et la promotion des droits des enfants dont la place des enfants est à l'école ».

»Nous intervenons à Pikine et Guédiawaye, où l'on note une précarité. On note qu'un ménage sur deux vit dans la précarité avec un tiers d'entre eux qui ont un faible accès eux services sociaux de base », a pour sa part déclaré Binetou Diagne, cheffe de projet et de plaidoyer pour le renforcement de capacité sur les Droits des enfants à International Budget Partenarship.

Plusieurs acteurs communautaires et du système de l'éducation, des parents d'élèves et divers acteurs ont pris part à cette mobilisation communautaire dont l'objectif était de créer un cadre de dialogue et d'échanges sur les questions de la petite enfance.