Congo-Kinshasa: MIBA - Le conseil d'administration suspend de nouveaux recrutements

La nouvelle équipe dirigeante de la Société minière de Bakuanga (MIBA) a suspendu depuis la semaine dernière les derniers recrutements et avancement en grade effectués à par l'ancien comité de gestion de l'entreprise. Cette décision a été prise lors de la première réunion du conseil d'administration.

Ces nouveaux recrutements ainsi que les avancements en grade ont été effectués dans presque tous les départements de cette entreprise, fait remarquer la nouvelle équipe dirigeante.

D'après le directeur général de la MIBA, André Kabanda, le conseil d'administration a jugé ces recrutements illégaux car effectués après la publication de l'ordonnance nommant le nouveau comité de gestion ainsi que les nouveaux mandataires de la MIBA.

« Il y a eu pendant la période où on devrait faire la remise et reprise, la période qui a trainé entre la nomination et la prise des fonctions, les épisodes assez importants, l'engagement et des promotions. L'équipe qui nous a précédé a fait des engagements assez importants, inhabituels. Alors le Conseil d'administration a pris la résolution, de dire qu'on suspend tout ça, parce que, qu'est-ce que ça entraine comme conséquences ? c'est gonflé l'enveloppe salariale. Or, la société est à l'arrêt, elle ne produit plus rien depuis plusieurs mois », a expliqué André Kabanda.

Ce dernier a dit soutenir la décision du conseil d'administration. Cependant, il promet d'examiner au cas par cas tous les dossiers des concernés et ceux qui ne seront pas confirmés constitueront des réserves à utiliser par l'entreprise minière en cas de besoin.