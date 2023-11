Ile Maurice: Liaison entre la victime et la cousine du suspect

Il n'aurait pas supporté que Donovan Clovis entretienne une liaison avec sa cousine qui serait mineure. William Sanassee aurait demandé à son ami de mettre un terme à cette relation, mais Donovan Clovis, un maçon de 28 ans, n'aurait pas obtempéré. Ainsi, William Sanassee, 26 ans, se serait saisi d'un couteau pour tuer ce dernier. Il l'aurait ensuite enterré à l'arrière de sa maison à Trou-aux-Biches. Ce sont les informations dont dispose le Field Intelligence Office à la suite des révélations d'un détenu qui était également un ami de la victime et du suspect.

L'audition formelle de William Sanassee, qui a la double nationalité (sa mère est Réunionnaise et son père Mauricien), devra débuter une fois qu'il aura été ramené de Rodrigues, en fonction de la disponibilité de sièges d'avion. Des policiers ont d'ailleurs été dépêchés à Rodrigues pour l'escorter. Pour rappel, William Sanassee a été arrêté samedi après que des ossements ont été découverts chez lui. Il se trouvait à Rodrigues et devait également rejoindre ses parents qui vivent à La Réunion.

Le dénonciateur du meurtre brosse un tableau sombre de William Sanassee. Il explique que le suspect, sous l'emprise de l'alcool, lui aurait confié avoir froidement commis un crime et se serait ensuite vanté d'avoir enterré Donovan Clovis à l'arrière de sa cour. Il ne l'a, dans un premier temps, pas cru car il avait l'air mentalement perturbé. Mais ensuite, il a commencé à penser que William Sanassee avait peut-être commis ce crime, d'autant plus que ce dernier s'en vantait lorsqu'il était ivre et fournissait beaucoup de détails. Il n'a alors rien dévoilé car il avait peur de William Sanassee. Ensuite, lorsqu'il a été arrêté pour vol, il a alors décidé de vider son sac.

Lors d'une opération de la Major Crime Investigation Team du Sud, avec le concours de la Special Mobile Force, des ossements ont été exhumés samedi. Le père de Donovan Clovis, qui avait signalé la disparition de son fils le 22 février 2022, nourrissait de sérieux doutes quant à l'implication du suspect dans cette disparition. En effet, William Sanassee s'était rendu chez lui à Pointe-aux-Piments. Tous deux étaient partis ensemble, et depuis, Donovan Clovis n'était pas rentré. Les enquêteurs ont visionné les images des caméras de surveillance et interrogé William Sanassee, qui avait réussi à se disculper. De plus, une perquisition chez lui n'avait rien donné.

Ce n'est que plus d'un an après que le voile sur ce mystère a été levé. Des prélèvements ADN devront être effectués sur les ossements retrouvés. L'arme du crime, un couteau de valeur, aurait été volée par l'entourage du suspect.