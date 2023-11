Ile Maurice: Agaléga vue du Dornier...

Agaléga, un dossier opaque aux enjeux cruciaux, continue d'occuper l'actualité. Des images satellites antérieures suggéraient déjà l'ampleur des installations indiennes prêtes à être inaugurées par le Premier ministre, Pravind Jugnauth.

Cette fois-ci, une nouvelle vidéo prise à partir du Dornier a été publiée sur les réseaux sociaux en fin de week-end. Les images détaillent à l'oeil nu la superficie occupée par l'Inde, avec la nouvelle jetée, la piste d'atterrissage, qui, rappelons-le, est plus longue que celle en projet à Plaine-Corail, Rodrigues, et d'autres infrastructures.

Par ailleurs, même s'il est quasi certain qu'elle ne sera pas répondue en raison de la manoeuvre adoptée par la majorité à l'heure des questions au Premier ministre, il est bon de mettre noir sur blanc l'interpellation d'Ehsan Juman, inscrite pour la séance du jour, sur l'archipel qui est en passe d'opérer comme une base militaire indienne. Le député du Parti travailliste - et pas seulement puisque les Agaléens disent être dans le flou aussi - souhaite avoir des détails de Pravind Jugnauth sur l'organisation éventuelle d'une cérémonie officielle pour la mise en service de la nouvelle piste. De plus, il demande si les députés de la circonscription n°3 (Port-Louis Maritime et Port-Louis Est), dont il fait partie, seront conviés à y participer.

En tout cas, après la scandaleuse déclaration du Premier ministre sur l'accord énigmatiquement confidentiel entre Maurice et l'Inde concernant Agaléga, au Parlement en octobre, à l'effet qu'«India is not agreeable to make it public», c'est désormais l'omerta totale sur l'inauguration de la piste et de la jetée. Pourtant, ce n'est nul autre que Pravind Jugnauth lui-même qui a maintes fois déclaré qu'Agaléga est et demeurera un territoire mauricien.