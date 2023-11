Congo-Kinshasa: Marcel Ngoyi - 'La sécurité doit être au centre des préoccupations nationales'

Avec sa sagacité, son abondance et son bien-dire habituels qui caractérisent ses analyses pertinentes des questions d'actualité, Marcel Ngoyi, Journaliste et Editeur du Journal La Prospérité, paraissant à Kinshasa, l'un de trois participants à l'émission "Regard sur l'actualité" à la radio Okapi vendredi 17 novembre, a répondu avec brio aux questions du présentateur Guy Mate.

Puisque l'émission aborde les faits de l'actualité de la semaine, le présentateur a commencé son émission en demandant aux participants d'émettre un commentaire au sujet du nouveau massacre des civils dans le territoire de Beni au Nord-Kivu où le bilan de l'attaque de dimanche 12 novembre par les ADF du village de Kitshanga dans le territoire de Beni, venait d'être revu à la hausse, passant de 29 à 42 morts, à en croire des sources de la société civile de la chefferie de Watalinga, même si ce bilan n'a pas été confirmé par les sources sécuritaires.

Commentant cette situation d'énième massacre de civils dans le territoire de Beni une situation qui, selon le présentateur, si elle se serait passée ailleurs mobiliserait toute la République, Marcel Ngoyi commence par regretter que "...Beni continue d'endeuiller la nation" affirmant, hélas, que "... c'est comme des cas qu'on observe aussi dans d'autres territoires de la République démocratique du Congo (RDC)".

Expliquant sa pensée, Marcel Ngoyi affirme "que la problématique de la sécurité dans notre pays continue à se poser avec acuité...". Et sa prescription pour que cela cesse : " ... ça doit être une priorité des priorités". Associant cette insécurité au processus électoral, le Journaliste-Editeur fait, dans un premier temps, remarquer qu'aujourd'hui qu'il y a le processus électoral, avec la probabilité d'avoir une alternance démocratique...au sommet de l'Etat", estimant "...que le prochain nouvel élu pourrait placer la question de la sécurité au centre des préoccupations nationales". "Nous pensons également que Beni ne doit pas continuer comme ça, parce que si on prend ces dispositions, donc il faut renforcer les forces armées et renforcer la sécurité, déployer les forces là où il faut les déployer", tempête-t-il en plus.

" La République, elle est aussi vaste qu'un continent. Là, c'est vrai, mais il faudra mettre des moyens pour que la sécurité des personnes et des biens soit assurée", ajoute-t-il pour justifier sa recommandation. Ensuite, Marcel Ngoyi, exprime son inquiétude vu que les élections imminentes ont également besoin de sécurité pour bien se tenir.

"Ça m'inquiète parce que il y a aussi le problème des élections qui arrivent" indique-t-il, non sans expliquer que "Pour que ces élections se fassent, il faut que la sécurité soit assurée, la sécurité des kits électoraux". Il conseille, "... parce qu'on doit dépouiller pour publier les résultats", que " le problème de la sécurité soit obligatoirement un problème qui doit être pris au sérieux par rapport même au processus électoral qui arrive".

Outre Marcel Ngoyi, les deux autres participants ont aussi répondu à cette question. Il s'agit de Fabien Mungunza, Membre de la société civile et Président du Cadre de concertation provinciale de la Société civile de l'Équateur ainsi que Gérold Gérard, qui a été Officier politique à la MONUC de 2001 à 2007, et qui est un expert politique de la Mission d'observation de l'UE aux élections de 2011.

Depuis 10 ans, il est Chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris et Consultant international sur les processus démocratiques et électoraux. Trois sujets principaux était au menu de cette émission, le premier sur le Processus électoral en RDC en rapport avec les défis techniques et logistiques, sa sécurisation de ce processus et la candidature unique de l'opposition avec les discussions des délégués d'une partie l'opposition à Pretoria.

Le second sur certains faits qui affectent la crédibilité de ce processus notamment, des candidats mandataires qui sont toujours en fonction, des candidats invalidés par la Cour d'appel mais qui figurent sur la liste définitive publiée par la CENI et la délivrance de duplicata qui constitue un casse-tête dans la province de l'Equateur.

Enfin, le lancement officiel de la campagne électorale sur toute l'étendue de la République ce dimanche 19 novembre.