Maroc: Journée nationale de lutte contre le cancer - Une action sans relâche pour redonner espoir

Rabat — Le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde, une pathologie contre laquelle le Maroc s'emploie résolument de lutter en sensibilisant la population à l'importance de la prévention, du dépistage précoce et du traitement.

C'est dans cette optique que la Journée nationale de lutte contre le cancer a été instituée, pour la première fois en 2007, avec l'objectif de renforcer la sensibilisation, l'éducation et la mobilisation de toute la société pour faire reculer cette maladie redoutable.

Depuis, le 22 novembre de chaque année vient marquer l'engagement continu du Maroc dans la lutte contre le cancer et pour rappeler à tous l'importance cruciale de la prévention et du dépistage précoce.

La Journée vise à sensibiliser le grand public aux dangers du cancer, à encourager la recherche et le développement de traitements et à offrir un soutien aux personnes cancéreuses, ainsi qu'à leurs familles.

C'est également l'occasion pour le ministère de la Santé et de la Protection sociale, en partenariat avec les acteurs de la société civile, de sensibiliser la population aux risques du cancer et aux moyens de prévenir la maladie.

Des campagnes de sensibilisation et de dépistage sont organisées dans tout le pays, mettant l'accent sur les facteurs de risque évitables tels que le tabagisme, l'alcool, l'alimentation malsaine et le manque d'activité physique.

Selon l'OMS, entre 30 % et 50 % des décès dus au cancer pourraient être évités par la réduction et la suppression des principaux facteurs de risque et la mise en oeuvre des stratégies de prévention fondées sur les données probantes existantes.

Il est aussi possible d'atténuer le fardeau du cancer, une maladie lourde, par le dépistage précoce et la prise en charge des patients atteints.

Les campagnes éducatives expliquent comment détecter les premiers signes du cancer, les tests de dépistage disponibles et à quel âge ils devraient être réalisés. Autant de mesures qui permettent aux individus de prendre en charge leur propre santé, d'éviter les risques cancer et d'améliorer considérablement les chances de guérison.

Ces dernières décennies, le Maroc a fait d'énormes progrès dans l'amélioration de l'accès aux soins pour les patients atteints de cancer, grâce à l'ouverture de centres de traitement répartis sur tout le territoire national, la formation de professionnels spécialisés et la mise en place d'une couverture sociale visant à réduire le fardeau financier que représente le traitement du cancer pour les patients et leurs familles.

Le Maroc ne cesse de promouvoir la recherche sur le cancer, à travers la collaboration avec des institutions nationales et internationales pour mieux comprendre la maladie et développer de nouveaux traitements.

Les chercheurs marocains travaillent sur des études épidémiologiques, la génomique du cancer, la recherche de biomarqueurs et l'amélioration des traitements existants. Les progrès dans ce domaine sont cruciaux pour améliorer les taux de survie des patients atteints.

Par ailleurs, cette Journée est également l'occasion de rappeler l'importance du soutien aux patients et à leurs familles. De nombreuses ONG et groupes de soutien aux patients opèrent au Maroc en proposant des services de conseil, des informations sur la maladie et des ressources pour aider les patients à gérer leur traitement et leur rétablissement.

A la faveur de cette synergie, le gouvernement, les professionnels de la santé et le tissu associatif peuvent faire une réelle différence dans la lutte contre le cancer.

Capitalisant sur une sensibilisation accrue, à la recherche de pointe, à l'accès aux soins de santé de qualité et au soutien aux patients, le Maroc peut continuer à progresser vers un avenir où le cancer sera moins prévalent et plus facile à combattre.