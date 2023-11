Maroc: Le Médiateur du Royaume s'entretient avec le président la Coordination nationale des Ombudsmans italiens

Rabat — Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, a eu des entretiens, mardi à Rabat, avec le président de la Coordination nationale des Ombudsmans italiens et Médiateur de la région du Latium, Marino Fardelli.

La convergence des positions et l'échange des points de vue au sujet des Médiateurs et des Ombudsmans ont été au menu de ces entretiens tenus en marge d'une session de formation conjointe entre l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) et l'Association des Ombudsmans de la Méditerranée (AOM), organisée par le Centre de formation et d'échanges en médiation qu'abrite l'Institution du Médiateur du Royaume.

Lors de cette rencontre, il a été question de débattre de sujets d'intérêt commun et des questions de coopération et de coordination futures dans plusieurs domaines relevant des prérogatives des Institutions des Ombudsmans et des Médiateurs, a indiqué M. Benalilou dans une déclaration à la MAP.

Ces entretiens ont été aussi l'occasion de discuter autour de cette session de formation afin de parvenir à une convergence des positions sur ses conclusions, a-t-il ajouté.

Des experts représentant 19 pays européens, africains et arabes et prenant part à cette session de formation, organisée deux jours durant sous le thème "La protection des dénonciateurs et la lutte contre la corruption", débattront de plusieurs thématiques dont une "présentation générale de l'ensemble des systèmes de protection des dénonciateurs de la corruption", "l'accompagnement des dénonciateurs de corruption lors du processus de dénonciation et de l'enquête", "Confidentialité : de la dénonciation à l'application des recommandations".